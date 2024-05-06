Подорожание кофе на 25% ожидается в России

Рост цен на кофе на 15–25% ожидается в России в ближайшие месяцы. Об этом сообщил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.
Резкого скачка цен на кофе аналитики не ждут: поставщики и ритейлеры будут повышать цены постепенно. Оптовые цены отражаются на розничных с временным лагом в несколько месяцев, так как сначала распродают остатки из прежних партий поставок, пишут «Известия».
Причина подорожания заключается в том, что оптовые цены на кофе сорта робуста поднялись до самого высокого уровня за 45 лет из-за дефицита, следует из отчета Международной организации кофе (ICO). Проблемы возникли у крупнейшего производителя этих зерен — Вьетнама, там неурожай уже второй сезон и проблемы с поставками.
На долю Вьетнама приходится около трети мировых поставок зерен робусты. Производство в 2023/24 году прогнозируется на уровне всего 16,5 млн мешков из-за неблагоприятных погодных условий и низкой урожайности старых деревьев. В результате ожидается, что мировое предложение робусты будет на 3,8 млн мешков меньше спроса в 2023/24 году.