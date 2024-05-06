Экономика

Подорожание кофе на 25% ожидается в России

Рост цен на кофе на 15–25% ожидается в России в ближайшие месяцы. Об этом сообщил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

«В ближайшие месяцы ожидается плавный рост цен на 15–25% на все виды кофе в России, причем более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей», - рассказал Стрельников.

Резкого скачка цен на кофе аналитики не ждут: поставщики и ритейлеры будут повышать цены постепенно. Оптовые цены отражаются на розничных с временным лагом в несколько месяцев, так как сначала распродают остатки из прежних партий поставок, пишут «Известия».

Причина подорожания заключается в том, что оптовые цены на кофе сорта робуста поднялись до самого высокого уровня за 45 лет из-за дефицита, следует из отчета Международной организации кофе (ICO). Проблемы возникли у крупнейшего производителя этих зерен — Вьетнама, там неурожай уже второй сезон и проблемы с поставками.

На долю Вьетнама приходится около трети мировых поставок зерен робусты. Производство в 2023/24 году прогнозируется на уровне всего 16,5 млн мешков из-за неблагоприятных погодных условий и низкой урожайности старых деревьев. В результате ожидается, что мировое предложение робусты будет на 3,8 млн мешков меньше спроса в 2023/24 году.