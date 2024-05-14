Экономика

Пять главных проблем псковского бизнеса перечислил Владимир Зубов

Бизнес в Псковской области и в России в целом на сегодняшний день сталкивается с рядом трудностей. Пять главных проблем предпринимателей в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) перечислил президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

«Первое — это понимание, в каком направлении нужно двигаться, на каком векторе развития концентрироваться», - сказал Владимир Зубов. Он пояснил, что необходимо создать государственный план, который бы ориентировал предпринимателей в выборе направления для возможности поставок продукции, в том числе, на нужды государства.

Вторая вещь, на которую нужно обратить внимание, продолжил гость студии, это возможность приобретения станочного оборудования, которое не производится в России. «Это алгоритмы поставки этого оборудования через дружественные государства, чтобы технологические процессы были, действительно, передовыми», - продолжил он.

Третья проблема — нехватка средств. «Нужно расширение программ финансирования под те производственные отрасли, которые важны для государства и для конкретных регионов, ведь регионы все разные», - обратил внимание президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области».

Четвертая трудность — дефицит кадров. Он связан, в том числе, с демографической ямой и с оттоком населения Псковской области в регионы, где зарплаты более высокие.

Пятая проблема — уровень образования. «На предприятиях должны создаваться свои учебные заведения, они получают квалификацию для переквалификации и заточки персонала под те производственные программы, которыми занимается каждое предприятие», - предложил гость студии.

«Если все эти программы будут решаться, бизнес будет счастлив», - заключил Владимир Зубов.