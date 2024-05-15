Экономика

Псковичам рассказали, как проверяют качество молока на всех этапах производства

Молочная продукция проходит строгий контроль качества на всех этапах производства: от приёмки сырья до отправки на прилавки. Подробности рассказали Псковской Ленте Новостей на Пушкиногорском маслосырзаводе, который выпускает молочную продукцию «Молочные продукты Пушкиногорья».

«Для производства сметаны, масла, кефира, йогурта мы используем только натуральное свежее молоко от проверенных поставщиков. Молоко привозят с молочных ферм местных производителей.

Несмотря на доверие к нашим поставщикам, молоко-сырьё проходит обязательный входной контроль: проверяется на наличие антибиотиков, определяется кислотность, жирность, содержание белка, соды и других показателей», - рассказали на маслосырзаводе.

Дальше молоко проходит первичную обработку и распределяется по назначению – для приготовления сметаны, масла, кефира, йогурта и всей линейки продукции.

Процесс производства происходит в «закрытом» потоке, всё путешествие молока осуществляется по специальным трубам для обеспечения стерильности.

После приготовления по рецептурам готовый продукт снова проходит лабораторный контроль качества по показателям жирности, кислотности, плотности, вкуса и запаха, производятся посевы на содержание бактерий и микробную безопасность.

«Исключительно при соответствии всем современным стандартам продукция поступает на упаковку и доставку. Только после всего этого продукция оказывается на прилавках магазинов», - отметили на предприятии.