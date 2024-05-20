Экономика

В псковском центре «Мой бизнес» стартовали мероприятия в рамках Дня предпринимателя

В псковском центре «Мой бизнес» стартовали мероприятия, приуроченные к Дню предпринимателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участников ожидают практические мастер-классы и встречи с экспертами и консультантами.

Расписание:

20 мая - круглый стол «Бизнес-потенциал муниципальных образований Псковской области. Господдержка. Соцконтракт» в городе Печоры.

22 мая - интеллектуальная игра «Бизнес-знаток». Финал (участие только по приглашениям).

23 мая - мастер-класс «Честный знак. Кто может и как продавать маркированную продукцию». Регистрация на мероприятие здесь.

23 мая - мастер-класс «Из ремесленника в предприниматели». Регистрация на мероприятие здесь.

24 мая - очные консультации от экспертов по налоговым, юридическим и маркетинговым вопросам, запись по телефону 8(8112) 331-337.

27 мая - мастер-класс «Создание веб-сайтов». Регистрация на мероприятие здесь.

28 мая - мастер-класс «Создание бренда компании». Регистрация на мероприятие здесь.

Мероприятия центра «Мой бизнес проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».