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Экономика

«Монетная неделя» стартовала в Псковской области 

20.05.2024 11:44|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская акция «Монетная неделя» пройдет в Псковской области с 20 мая по 2 июня. Ее цель – вернуть монеты в оборот. Жители региона смогут сдать скопившуюся дома мелочь, а банки зачислят итоговую сумму на счет клиента. В офисах некоторых банков можно будет еще и обменять любое количество мелочи на банкноты без комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центробанка. 

Банк России каждый год выпускает в обращение большое количество монет. При этом часть из них, особенно низких номиналов, не возвращается в оборот – она оседает в копилках или теряется. Оставаясь, как и банкноты, полноправным платежным средством, монеты необходимы магазинам, торговым автоматам и общественному транспорту, пояснили в отделении банка. 

Банки – участники акции примут монеты любых номиналов, которые сейчас находятся в обращении, в том числе потемневшие, погнутые, просверленные или поцарапанные. С собой надо взять паспорт. Для удобства и скорости обмена рекомендуется рассортировать мелочь по номиналам, в некоторых банках это обязательное требование. Подробности и условия приема монет нужно уточнять в том банке, где производится обмен.

«Акция проводится уже во второй раз. В прошлом году жители Псковской области вернули в оборот 491 килограмм монет на общую сумму около 450 тысяч рублей. Проведение такого мероприятия поможет вернуть в оборот мелочь, скопившуюся у граждан, и сократить затраты на ее чеканку. Надеемся, что жители региона примут активное участие в "Монетной неделе"», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Список подразделений банков на территории области, которые будут работать в рамках акции, а также условия приема монет можно найти на сайте акции монетнаянеделя.рф. На сайте также размещены ответы на популярные вопросы об акции, алгоритм действий и интересные факты о наличном денежном обращении. Мероприятие проходит при поддержке Банка России.

Теги: #банк #монеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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