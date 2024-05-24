Экономика

Опубликован уникальный каталог производителей Псковской области

Вышел в свет уникальный каталог производителей Псковской области. Он включает в себя информацию о почти 100 производителях региона, предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса. Здесь можно познакомиться как с известными брендами, так и со сравнительно молодыми. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Вездеходы и гидроманипуляторы, аккумуляторы и алмазы, уникальные сварочные машины, одежда и обувь, мясная и молочная продукция, фермерские деликатесы. Многие предприятия занимают лидирующие позиции в своей отрасли и известны далеко за пределами региона», - отметил Михаил Ведерников.

Электронная версия уже доступна на инвестиционном портале Псковской области.

«Кто хочет попасть в этот каталог – могут направить заявку на инвестпортале. Это все сделано в Псковской области. И мы этим гордимся!» - подчеркнул губернатор.