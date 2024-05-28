Экономика

Майские заморозки и импортозамещение: как справляется псковские сельскохозяйственники?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: как агропромышленный комплекс региона справляется с капризами погоды и импортозамещением. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Вопросы продовольственной безопасности псковичи обсуждают с завидной регулярностью. Оно и понятно. Климат на Северо-Западе не самый благоприятный, а погода то и дело преподносит сюрпризы. Например, в этом году температурными рекордами жителей нашего региона удивляли и апрель, и май. Правда, удивляли по-разному. Во второй месяц лета солнце жарило сильнее обычного, устанавливая новые температурные рекорды… А в конце сезона грянули заморозки. Да такие, что часть посевов погибла!

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И произошло это всё на фоне санкций и сложностей с импортозамещением. Чтобы не быть голословными: значительная часть псковских сельхозтоваропроизводителей всё ещё работает на заграничных ветеринарных препаратах, использует заграничную технику, приобретая импортные запчасти для неё; сеет семена зарубежного производства, работает на импортном оборудовании с импортными заквасками. Привозить всё это приходится обходными путями, платить — дороже обычного, ждать дольше. Этот комплекс сложностей вызывает у псковичей тревогу.

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Нет ли угрозы продовольственной безопасности? О том, как агропромышленный комплекс региона справляется с капризами погоды и импортозамещением, — в программе «Дневной дозор».

На фоне капризов погоды в регионе создана комиссия, в которую входят сотрудники Псковского гидрометцентра, а также специалисты профильного комитета и федеральные эксперты. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Он отметил, что члены комиссии обследовали 110 гектаров садов, 1400 гектаров яровых культур и 2 200 гектаров многолетних трав. Они выяснили, что температура 9 мая в этом году оказалась абсолютным минимумом за весь исторический период наблюдений — минус 7,8 градуса (такие заморозки, в частности, грянули в Дно). Из-за этого в Псковской области погибло 100% бутонов обследованных садов, а также оказалось повреждено 30% озимых культур и многолетних трав. И тем не менее никакой угрозы продовольственной безопасности региона нет.

«Что мы сейчас собираемся делать? Совещание уже с министерством было по этому вопросу, потому что такая аномальная погода затронула почти весь юг России. Соответственно, мы сейчас собираем информацию, пишем "служебку", чтобы нам ввели ЧС, чтобы нам послать эти материалы в Минсельхоз. У нас запас очень серьезный, запас удвоенный. Никаких нет опасений. Есть только, может быть, опасения, что чуть-чуть подорожают комбикорм и зерно. Все. Больше никаких предпосылок нет, потому что у нас по всем видам товаров, которые мы производим на территории нашей области, переизбыток. Пока всего будет достаточно. С животноводством у нас все хорошо. Мы сейчас получили данные статистики, у нас все неплохо. За первый квартал у нас вообще здесь очень хорошо, 121 процент по индексу. То есть мы прибавили очень хорошо и прибавляем. По мясу у нас хорошо, по молоку у нас хорошо, по переработке у нас все хорошо. С картошкой, я думаю, никаких проблем не будет, потому что у нас посевные площади увеличиваются, и много картофеля».

Собеседник отметил: есть вероятность, что Минсельхоз сможет помочь финансово. Но только с решением проблемы смёрзших садов. А вот пересевать пострадавшие поля аграриям придётся за свой счёт. Эта работа уже началась. Завершить её планируется до 1 июня. Из хороших новостей: зависимость от импорта, заверил Николай Романов, в секторе АПК снизилась — в регионе стали сеять больше своих семян, а технику теперь покупают преимущественно не с европейской части континента, а с азиатской.

Зато с животноводством в Псковской области всё, действительно, в порядке. «Расти уже некуда», - так охарактеризовала ситуацию директор сельскохозяйственного предприятия «Идаванг» Татьяна Шарыгина. По её словам, после африканской чумы свиней компания уже вышла на полную мощность — 110 тысяч голов в год. Правда, в этом сезоне благополучную картину подпортила погода… Из-за заморозков часть растений, посаженных предприятием, погибла. Эту проблему пришлось решать. Да и зависимость от импорта до сих пор не снизилась. Техника в хозяйстве практически вся заграничная. Запчасти для неё приходится импортировать. Сделать это сейчас, подчеркнула Татьяна Шарыгина, можно, «но это занимает больше времени и стоит дороже».

Фото: РБК Петербург

«Да, померзло. Озимая пшеница - действительно, потери большие. То, что мы смогли, мы пересеяли. Сейчас уже поздно. Сейчас уже не будем. Будем надеяться. И это очень обидно, потому что урожай просто будет ниже, чем мы рассчитывали. Удобрения всегда были местные. С семенами есть некоторые сложности. Но, во-первых, мы сами делаем семена, и в Белоруссии ищем, в Калининградской области. Так что с семенами не такая большая проблема».

«Капризная весна» затронула и группу компаний «Кабош» (агропромышленный комплекс полного типа). По словам директора предприятия Дмитрия Матвеева, заморозки нанесли урон посевам — погибло около половины растений. Впрочем, это не самая большая проблема.

«Ситуация в Псковской области серьезно ухудшается. Связано это с чем? В области очень большое количество рек, большинство из них — маленькие. Так как у нас большое количество осадков в области, у нас избыток воды — осенью и весной. Поэтому мелиорация на самом деле очень важна для нас. Но проблема в том, что мы зависим от федеральных каналов. Мы свою мелиорацию проводим, каналы чистим, а федерация свои каналы не чистит. Из-за этого у нас образуются моря. Из-за этого нам не заехать в апреле вообще в поля. В этом году мы не могли, потому что воды было сколько, что у нас реально моря образовались. Плюс еще заморозки. Поэтому это очень серьезная проблема. Чтобы вы понимали, когда вы говорите пересеять — вы не можете все пересеять. Вы можете какие-то культуры пересеять, но это на самом деле не значит, что вы будете соблюдать агрономические сроки и получите урожай. Поэтому ситуация намного серьезнее».

Дмитрий Матвеев добавил: с голодом регион, конечно, не столкнется. Но следующей зимой, вероятнее всего, испытает проблемы при кормлении животных. А это, в свою очередь, повлияет на продуктивность и рентабельность предприятий. К тому же от импортозависимости сельхозпроизводителям избавиться не удалось — и закваски для производства, и оборудование всё ещё заграничного производства.

У директора псковской агрофирмы «Победа» Виктора Гречина мнение иное. Лично у него проблем с импортозамещением не возникает (запчасти для техники в доступе, удобрения изначально были местные). Нет претензий и к погоде. Агрофирма «Победа» засадила всё ещё до майских праздников. И на этом фоне в ответ на удивлённый вопрос о том, как получилось, что культуры не пострадали во время заморозков 9 мая, Виктор Гречин предположил: «От озера, наверное, теплее было».

«Нас морозы обошли стороной. Картофель мы посадили, все всходы. Зерновые тоже отсеяли, кукуруза взошла, так что пока ждем дождика только. У нас 100 гектар картофеля, от овощей мы отказались, просто сбыта нет. Огурец идет стабильно, томаты идут. Под томаты у нас один гектар, под огурцы пять гектаров. В прошлом году у нас хороший урожай был, почти 4,5 тысячи тонн картофеля мы собрали, урожайность хорошая была. Порядка тысячи тонн огурца и порядка 600 тонн томатов».

Менее радужная картина складывается на клубничной ферме «Ольгинская ягода» в Печорском районе. Как рассказала её руководитель Ольга Гулевич, из-за заморозков, грянувших в мае, есть потери урожая. Однако основную долю посадок удалось спасти. Ради этого в холодные ночи фермеры жгли костры вокруг своих владений. А вообще, подчеркнула собеседница, возвратные заморозки в мае в Псковской области не в новинку. В прошлом году картина была похожая. И в тот раз морозам успешно противостояли, спасли большую часть растений. Словом, клубника в этом году в Псковской области будет. А вот смогут ли её позволить себе все желающие — другой вопрос. Удобрение, призналась собеседница, лично у неё на ферме используют российское. Однако добавки в нём всё равно иностранные. Проблем с их поставкой нет, но ценники растут. Растёт и стоимость посадочного материала. И в этой связи себестоимость ягоды увеличивается.

«Частично мы на открытом грунте, получается. А теплицы мы спасали. Способ этот давно всем известен, и раньше использовали костры и задымление, чтобы как-то спасти свой урожай. Многие этим способом пользуются, так и виноградники спасают. Жгут костры и дымом не дают так быстро опуститься температуре. Площадь посадок у нас в теплицах 1,5 гектара, и на окрутом грунте порядка 3,5 гектара. Первые ягоды уже пошли, пока еще в небольшом объеме, но скоро мы планируем уже массовый сбор».

С яблоками в Псковской области ситуация более мрачная. Как рассказал руководитель пушкиногорской сидродельни «Заповедник» Александр Казаков, предприятие обычно принимает яблоки у населения (свой сад заложен, но пока не плодоносит). Сейчас же все, кто раньше охотно сдавал яблоки, сомневаются, смогут ли сделать это вновь. Ведь заморозки пришлись как раз на период активного цветения яблонь.

«У нас и в прошлом году был недобор урожая. В этом году очень мало образовалось завязей. Большая часть погибла. Есть, насколько я знаю, районы, где вообще стопроцентная гибель произошла. Конечно, мы ожидаем роста цен, к сожалению. Наверное, нам даже в этом году придется искать яблоки в соседних регионах. К сожалению, большие сомнения по поводу того, что мы сможем закрыть свою потребность, даже повысив цены. Если яблока не будет, как ты цену не повышай, его никто не принесет».

Да, урожайность плодовых и ягодных культур в этом году в регионе будет значительно ниже. А местами её не будет вовсе, признал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Псковский фермер» Александр Конашенков. Но дело здесь не в последних майских заморозках, а в тех днях, когда в регионе ещё не выпал снег, а мороз грянул в 20 градусов. Зато по овощным культурам и картофелю никаких проблем не наблюдается, разве что требуется влага. Как бы там ни было, подчеркнул Александр Конашенков, страна у нас большая. Где-то оставят как есть, где-то пересеют. Так что бояться за продовольственную безопасность не стоит.

«Что касается зерновых, картофеля, овощных культур, в этом году капустные рассадники посажены были позднее, но в принципе посадка капусты будет немножко позже. Сами овощные культуры успели посадить, до морозов практически не было приличных всходов. То есть не пострадали. Больше всего на них сейчас влияет отсутствие влаги. Отсутствие влаги и жара не позволяют бороться с сорняками в полной мере. Яды просто могут не сработать. Или сработать так, что ничего не останется. Мы в этом году только сеем свеклу, морковь. В принципе это нормально в этой зоне. Это даже лучше, чем раньше времени сеять. По удобрениям проблем никаких нет. Мы сами себя обеспечиваем. Сложности большие с семенами, потому что наши селекционеры не могут так быстро новые сорта создать, адаптированные к нашим условиям. На это требуются десятилетия. Вроде как правительство принимает меры. Может быть, там будут и наши отечественные сорта».

«Какая-то эпизоотия» в Псковской области возникает каждый год — то в животноводстве, то в растениеводстве. На это обстоятельство указал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию при Псковском областном Собрании Андрей Козлов. И на этом фоне он похвалил тружеников сельского хозяйства за то, что они умеют проявлять смекалку и выходить из положения с хорошими производственными показателями. И хотя погода на Северо-Западе преподносит неприятные сюрпризы, а страна ещё не полностью обеспечила себя семенами и качественной сельхозтехникой, которая могла бы заменить импортную, «в ближайшие много-много лет голод нам не грозит», подчеркнул депутат.

«Наверное, сам мороз где-то повлиял в небольшой степени. Может быть, какие-то иностранные травы, может быть, кто-то, кто занимается разведением каких-то плодовых культур. Конечно, есть определенные пострадавшие и будет определенный, может быть, неурожай. Но по остальным культурам — в майские праздники кукурузу еще только начинали сеять, которая боится мороза. Зерновые, я думаю, выдержали эти погодные условия. Все-таки у нас было достаточно много влаги, это достаточно большой, серьезный запас, потенциал для травы и для многих других культур. Поэтому я думаю, что это в глобальном смысле не скажется на урожае. Думаю, даже с учетом каких-то катаклизмов, если они будут, Россия уже обеспечивает себя полностью и экспортирует. Поэтому не вижу причин для какой-то паники по поводу какого-то продовольственного голода или продовольственного не ассортимента на полках магазинов».

Полностью избавиться от импортозависимости агропромышленному комплексу Псковской области не удалось. Об этом говорят многие наши собеседники. Попытки для решения этой задачи предпринимаются, но, как признал один из сегодняшних экспертов, «это дело не двух месяцев и даже не двух лет». Пока сельхозпризводителям остаётся лишь приспосабливаться к имеющимся условиям. Как-никак, национальный проект под названием «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стартует в России лишь со следующего года.

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Справедливости ради, никакой особенной угрозы продовольственной безопасности на фоне заморозков и санкций пока не видят ни крупные, ни средние предприниматели и фермеры. Да, пояса придётся затянуть потуже, цены, возможно, придётся поднять… Но не впервой ведь! Не исключаем, что такой расклад устроит не всех. Впрочем, вариант посадить на своём дачном участке не траву для газона, а что-то съестное, всё ещё имеет право на жизнь.

Светлана Пикалёва