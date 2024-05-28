Майские заморозки и импортозамещение: как справляется псковские сельскохозяйственники?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: как агропромышленный комплекс региона справляется с капризами погоды и импортозамещением. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Вопросы продовольственной безопасности псковичи обсуждают с завидной регулярностью. Оно и понятно. Климат на Северо-Западе не самый благоприятный, а погода то и дело преподносит сюрпризы. Например, в этом году температурными рекордами жителей нашего региона удивляли и апрель, и май. Правда, удивляли по-разному. Во второй месяц лета солнце жарило сильнее обычного, устанавливая новые температурные рекорды… А в конце сезона грянули заморозки. Да такие, что часть посевов погибла!
И произошло это всё на фоне санкций и сложностей с импортозамещением. Чтобы не быть голословными: значительная часть псковских сельхозтоваропроизводителей всё ещё работает на заграничных ветеринарных препаратах, использует заграничную технику, приобретая импортные запчасти для неё; сеет семена зарубежного производства, работает на импортном оборудовании с импортными заквасками. Привозить всё это приходится обходными путями, платить — дороже обычного, ждать дольше. Этот комплекс сложностей вызывает у псковичей тревогу.
Нет ли угрозы продовольственной безопасности? О том, как агропромышленный комплекс региона справляется с капризами погоды и импортозамещением, — в программе «Дневной дозор».
На фоне капризов погоды в регионе создана комиссия, в которую входят сотрудники Псковского гидрометцентра, а также специалисты профильного комитета и федеральные эксперты. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Он отметил, что члены комиссии обследовали 110 гектаров садов, 1400 гектаров яровых культур и 2 200 гектаров многолетних трав. Они выяснили, что температура 9 мая в этом году оказалась абсолютным минимумом за весь исторический период наблюдений — минус 7,8 градуса (такие заморозки, в частности, грянули в Дно). Из-за этого в Псковской области погибло 100% бутонов обследованных садов, а также оказалось повреждено 30% озимых культур и многолетних трав. И тем не менее никакой угрозы продовольственной безопасности региона нет.
Собеседник отметил: есть вероятность, что Минсельхоз сможет помочь финансово. Но только с решением проблемы смёрзших садов. А вот пересевать пострадавшие поля аграриям придётся за свой счёт. Эта работа уже началась. Завершить её планируется до 1 июня. Из хороших новостей: зависимость от импорта, заверил Николай Романов, в секторе АПК снизилась — в регионе стали сеять больше своих семян, а технику теперь покупают преимущественно не с европейской части континента, а с азиатской.
Зато с животноводством в Псковской области всё, действительно, в порядке. «Расти уже некуда», - так охарактеризовала ситуацию директор сельскохозяйственного предприятия «Идаванг» Татьяна Шарыгина. По её словам, после африканской чумы свиней компания уже вышла на полную мощность — 110 тысяч голов в год. Правда, в этом сезоне благополучную картину подпортила погода… Из-за заморозков часть растений, посаженных предприятием, погибла. Эту проблему пришлось решать. Да и зависимость от импорта до сих пор не снизилась. Техника в хозяйстве практически вся заграничная. Запчасти для неё приходится импортировать. Сделать это сейчас, подчеркнула Татьяна Шарыгина, можно, «но это занимает больше времени и стоит дороже».
Фото: РБК Петербург
«Капризная весна» затронула и группу компаний «Кабош» (агропромышленный комплекс полного типа). По словам директора предприятия Дмитрия Матвеева, заморозки нанесли урон посевам — погибло около половины растений. Впрочем, это не самая большая проблема.
Дмитрий Матвеев добавил: с голодом регион, конечно, не столкнется. Но следующей зимой, вероятнее всего, испытает проблемы при кормлении животных. А это, в свою очередь, повлияет на продуктивность и рентабельность предприятий. К тому же от импортозависимости сельхозпроизводителям избавиться не удалось — и закваски для производства, и оборудование всё ещё заграничного производства.
У директора псковской агрофирмы «Победа» Виктора Гречина мнение иное. Лично у него проблем с импортозамещением не возникает (запчасти для техники в доступе, удобрения изначально были местные). Нет претензий и к погоде. Агрофирма «Победа» засадила всё ещё до майских праздников. И на этом фоне в ответ на удивлённый вопрос о том, как получилось, что культуры не пострадали во время заморозков 9 мая, Виктор Гречин предположил: «От озера, наверное, теплее было».
Менее радужная картина складывается на клубничной ферме «Ольгинская ягода» в Печорском районе. Как рассказала её руководитель Ольга Гулевич, из-за заморозков, грянувших в мае, есть потери урожая. Однако основную долю посадок удалось спасти. Ради этого в холодные ночи фермеры жгли костры вокруг своих владений. А вообще, подчеркнула собеседница, возвратные заморозки в мае в Псковской области не в новинку. В прошлом году картина была похожая. И в тот раз морозам успешно противостояли, спасли большую часть растений. Словом, клубника в этом году в Псковской области будет. А вот смогут ли её позволить себе все желающие — другой вопрос. Удобрение, призналась собеседница, лично у неё на ферме используют российское. Однако добавки в нём всё равно иностранные. Проблем с их поставкой нет, но ценники растут. Растёт и стоимость посадочного материала. И в этой связи себестоимость ягоды увеличивается.
С яблоками в Псковской области ситуация более мрачная. Как рассказал руководитель пушкиногорской сидродельни «Заповедник» Александр Казаков, предприятие обычно принимает яблоки у населения (свой сад заложен, но пока не плодоносит). Сейчас же все, кто раньше охотно сдавал яблоки, сомневаются, смогут ли сделать это вновь. Ведь заморозки пришлись как раз на период активного цветения яблонь.
Да, урожайность плодовых и ягодных культур в этом году в регионе будет значительно ниже. А местами её не будет вовсе, признал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Псковский фермер» Александр Конашенков. Но дело здесь не в последних майских заморозках, а в тех днях, когда в регионе ещё не выпал снег, а мороз грянул в 20 градусов. Зато по овощным культурам и картофелю никаких проблем не наблюдается, разве что требуется влага. Как бы там ни было, подчеркнул Александр Конашенков, страна у нас большая. Где-то оставят как есть, где-то пересеют. Так что бояться за продовольственную безопасность не стоит.
«Какая-то эпизоотия» в Псковской области возникает каждый год — то в животноводстве, то в растениеводстве. На это обстоятельство указал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию при Псковском областном Собрании Андрей Козлов. И на этом фоне он похвалил тружеников сельского хозяйства за то, что они умеют проявлять смекалку и выходить из положения с хорошими производственными показателями. И хотя погода на Северо-Западе преподносит неприятные сюрпризы, а страна ещё не полностью обеспечила себя семенами и качественной сельхозтехникой, которая могла бы заменить импортную, «в ближайшие много-много лет голод нам не грозит», подчеркнул депутат.
Полностью избавиться от импортозависимости агропромышленному комплексу Псковской области не удалось. Об этом говорят многие наши собеседники. Попытки для решения этой задачи предпринимаются, но, как признал один из сегодняшних экспертов, «это дело не двух месяцев и даже не двух лет». Пока сельхозпризводителям остаётся лишь приспосабливаться к имеющимся условиям. Как-никак, национальный проект под названием «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стартует в России лишь со следующего года.
Справедливости ради, никакой особенной угрозы продовольственной безопасности на фоне заморозков и санкций пока не видят ни крупные, ни средние предприниматели и фермеры. Да, пояса придётся затянуть потуже, цены, возможно, придётся поднять… Но не впервой ведь! Не исключаем, что такой расклад устроит не всех. Впрочем, вариант посадить на своём дачном участке не траву для газона, а что-то съестное, всё ещё имеет право на жизнь.
Светлана Пикалёва