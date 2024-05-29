Экономика

Минфин предложил увеличить НДФЛ до 15% при зарплате от 200 тысяч рублей

Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из материалов ведомства.

Порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тыс. рублей в месяц. Для работников с годовым доходом ниже 200 тыс. рублей ставка сохранится в 13%, пишут «Известия».

Так, для годовых доходов от 2,4 до 5 млн рублей ставка составит 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20% и свыше 50 млн рублей — 22%.

«Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год», — указал глава Минфина Антон Силуанов.

Платить повышенный налог необходимо будет не со всей суммы, а с превышения. При этом доходы участников спецоперации в виде денежного довольствия и дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ.

Кроме того, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет возвращаться уплаченный НДФЛ в размере 7% из 13%.

«За счет налоговых выплат ставка НДФЛ для семей с двумя и более детьми фактически составит 6%. Такой возврат смогут получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране», — отметил Силуанов.

Вместе с тем, после введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность по сравнению с другими странами. Это позволит избежать перетока кадров в соседние страны. Россия после налоговых изменений практически ничем не будет отличаться как от партнеров по ЕАЭС, так и от дружественных стран.

Ставка налогообложения процентных доходов от депозитов, от реализации ценных бумаг и долей участия также составит 13% НДФЛ до 2,4 млн рублей. Свыше этой суммы — 15% без дальнейшей прогрессии. Однако льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями, в соответствии с которой налог с доходов по ним не уплачивается, прекратит свое действие, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 млн рублей.

«Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием», — подчеркнул Силуанов.

С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство РФ, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения вступили в силу с 1 января 2025 года.