Экономика

ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков. Розничные клиенты «Открытия» до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение. Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов «Открытия» сохраняются. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВТБ.

Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие» до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту необходимо кликнуть на баннер «Переходите в ВТБ» в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». Далее пользователь попадает в раздел со специальными предложениями от банка ВТБ, где сможет подписать все необходимые документы в цифровом виде электронной подписью и перевести денежные средства и банковские продукты на обслуживание в ВТБ.

«Интеграция ВТБ с "Открытием" – один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов "Открытия" в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах "Открытия". Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения», — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.