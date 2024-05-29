Экономика

Росстат рассказал о ценах на плодоовощную продукцию

Цены на плодоовощную продукцию в России, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться, но некоторые продукты, такие как картофель и лук, подорожали, следует из материалов Росстата.

Огурцы, по данным статистического ведомства, в период с 21 по 27 мая подешевели в России на 8,1%, а помидоры - на 7,9%. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подешевела на 0,3%.

Выросли цены на картофель - на 9,9%, репчатый лук - на 6,1%, морковь - на 4,1%, столовую свеклу - на 3,3%, яблоки - на 2,2%, бананы - на 0,5%.

«За период с 21 по 27 мая 2024 года цены изменились: на колбасы вареные, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин и хлеб ржаной +0,4%, свинину, хлеб пшеничный, рис, вермишель, сахар-песок и чай черный +0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко стерилизованное, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, муку пшеничную и печенье +0,1%», - говорится в документе.

Куриные яйца подешевели на 1,9%, консервы мясные и овощные для детского питания - на 0,7% и 0,4% соответственно, подсолнечное масло и гречневая крупа - на 0,1%.