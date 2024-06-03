Экономика

Заработать миллион

Самая обсуждаемая новость прошлой недели: Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Теперь повышение налоговой ставки напрямую зависит от роста дохода налогоплательщика и начинается от 200 тысяч рублей в месяц, соответственно — 2,4 миллиона в год.

Но много ли таких миллионеров среди псковичей? И что в целом с доходами жителей региона: повышаются ли зарплаты вдогонку за ценами (догнать шансов мало, но может хотя бы пытаются?), в каких сферах сейчас реально можно «заработать» повышенный налог, а в каких по-прежнему заработка еле хватает на жизнь, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Псковстат: зарплаты растут

Начнем с данных статистики. «В первом квартале 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Псковской области по данным Территориального органа Федеральной службы и государственной статистики по Псковской области увеличилась на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - проинформировали в комитете по труду и занятости Псковской области.

По данным Псковстата, положительная динамика фиксируется во всех сферах деятельности, за исключением производства напитков. Наибольшее увеличение зарплат установлено в таких сферах, как производство бумаги и бумажных изделий, где прирост составил 57,1%, почтовая связь и курьерская деятельность – 45,1% и профессиональная, научная и техническая деятельность – на 43,9%.

Эти цифры подтверждают и данные сервиса по поиску работы hh.ru. Как сообщили в пресс-службе конпании, заметен прирост в предлагаемых зарплатах в Псковской области за апрель 2024 года относительно весны прошлого года: «Наиболее ярко прирост зарплат заметен для обслуживающих кадров (+71,4 тысячи до 100,5 тысячи рублей). Также выросли зарплаты и в сферах массового найма: в транспортно-логистическом секторе (+52,3 тысячи до 101,6 тысячи), в добывающей отрасли (+48,2 тысячи до 101,5 тысячи), в сфере сельского хозяйства (+41,7 тысячи до 93,6 тысячи)».

Сервис по поиску работы также отмечает, что начали расти и зарплаты для строителей: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 27,5 тысячи до 73,5 тысячи рублей. Зарплаты в предложениях для псковских производственников этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 24,5 тысячи до 70,8 тысячи рублей.

«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания», – отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Дотянуть до средней

Средняя заработная плата в регионе, по данным Псковстата за первый квартал 2024 года, составила 49 117 рублей. В пределах этой суммы колеблются и средние зарплаты в таких сферах, как образование (37 289 руб), здравоохранение и социальные услуги (45 595 руб), информация и связь (56 670 руб). При этом ведомство отмечает рост показателей — от 11 до 29% в зависимости от сферы деятельности.

О наиболее низких и наиболее высоких зарплатах данных не предоставлено, но в ответе комитета отмечается, что в 2023 году 23,3% населения Псковской области имели среднедушевые денежные доходы в размере до 19 тысяч рублей в месяц, а 16,1% населения – свыше 60 тысяч рублей в месяц. Но опять же среднедушевой доход — это не зарплата, поэтому процент получающих заработную плату свыше 60 тысяч, скорее всего меньше.

Эти догадки подтверждают и данные опроса, проведенного в нашем ВК-сообществе. Миллионеров среди нас - считанные единицы. В доходах свыше 200 тысяч рублей в месяц признались только 1,6% подписчиков. Еще 3.2% опрошенных сообщили, что их доходы составляют от 100 до 200 тысяч рублей. Итого: чуть больше 4% миллионеров. Неплохо обстоят дела и у 14.7 % наших читателей. Их заплата выше средней по области.

Официальные доходы большинства же наших подписчиков не дотягивают даже до средних показателей. Зарплату от 36 до средней по области (49 тысяч рублей) получают 18,4%, меньше 20 тысяч рублей — 22% и почти 40% опрошенных имеют ежемесячный заработок в размере от 20 до 35 тысяч рублей. Так как вопрос стоял именно о зарплате, то речь идет о работающих людях. И в общем-то, это очень грустно: заработки такие, что приходится не жить, а выживать.

В нынешних финансовых реалиях даже считавшаяся когда-то приличной заплата в 30-40 тысяч — это либо экономить на всем, либо подрабатывать. Что в общем-то и происходит во многих семьях.

Педагог одной из псковских школ Мария рассказала, что действительно в этом году было небольшое повышение заработной платы, но все равно зарплата не дотягивает до средней по области. Притом, что у женщины 20-летний стаж работы и классное руководство. Чтобы обеспечить себя и ребенка, Мария занимается репетиторством. Частные уроки помогают улучшить финансовое положение, но работать приходится по 14 часов в день.

Слишком личное

Впрочем, говорить о своих доходах готовы далеко не все. Выяснить, повышалась ли в этом году зарплата и дотягивает ли она хотя бы до средней по области, оказалось непросто даже у знакомых. Одни мне уклончиво отвечали «Сама знаешь», другие аккуратно замечали, что «это личное» или что говорить о зарплате «запрещают на работе». Хочется верить, что все они претенденты на повышенный налог. Но хорошо знаю, что это не так. И доход у многих — плюс-минус средняя по больнице.

Из работающих по найму согласны говорить о доходах только фрилансеры. «Я уже лет 10 работаю на фрилансе, оказываю информационные и консультационные услуги. Заработок у меня не всегда регулярный, но, если сравнивать суммарный результат за год, то, можно сказать, что мои доходы неуклонно растут. Но за инфляцией все равно не успевают», - рассказала псковичка Алена.

Девушка призналась, что до среднего по области ее доход не дотягивает. «Но мне хватает. Не в последнюю очередь потому, что у моего мужа зарплата несколько больше и стабильнее. Поскольку бюджет у нас общий, зарабатываем и тратим мы тоже вместе - хватает не только на еду, коммуналку и детские кружки-секции, но даже и на свои хобби, например, на спортинвентарь»,- отметила она.

Алена также сказала, что среди ее знакомых есть те, кто зарабатывает больше 100 и даже 200 тысяч рублей. «Но они это очень хорошо скрывают», - заметила она.

У кого самые высокие зарплаты?

По данным hh.ru на начало этого года, в Псковской области бизнес готов платить самые высокие зарплаты программистам – 200 тыс рублей и руководителям проектов в ИТ-сфере — 180 тыс рублей. Также неплохие зарплаты обещают водителям -175 тыс рублей, агрономам -150 тыс рублей, токарям — 150 тыс рублей, сварщикам — 130 тыс руб, курьерам — 120 тыс рублей.

В то же время, по данным комитета по труду и занятости, среди наиболее востребованных профессий на рынке труда Псковской области вышеперечисленных высокооплачиваемых специальностей почти нет. В настоящее время предприятиям и организациям требуются

грузчики – 2 819 единиц (27,2%); механики и ремонтники транспортных средств, сельскохозяйственного и производственного оборудования и рабочие родственных занятий – 492 единицы (4,7%); специалисты в области здравоохранения – 431 единица (4,2%); специалисты в области образования – 355 единиц (3,4%); средний медицинский персонал здравоохранения – 346 единиц (3,3%); неквалифицированные работники по сбору мусора – 384 единицы (3,7%). Также нужны руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, повара, а также - водители и военнослужащие. Последние, возможно, при заключении контракта могут претендовать на достойный заработок. У большинства же перечисленных специалистов размеры зарплаты позволяют не опасаться повышенной налоговой ставки.

К слову, в рейтинге регионов по уровню зарплат, который подготовило РИА Новости, Псковская область заняла 83-е место в России. При этом растет закредитованность псковичей. И ни для кого не секрет, что продолжают расти цены. Поводов для оптимизма маловато. Но, если верить экспертам hh.ru, многие работодатели в этом году занимаются пересмотром зарплат сотрудников и уровень оплаты труда незначительно, но растет.

Светлана Синцова