Экономика

Начисленная зарплата в Псковской области выросла на 15% за 2023 год

На 1,8 млрд рублей (или на 14,4%) вырос основной доходный источник – НДФЛ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Рост по большей части обусловило увеличение налогооблагаемой базы. В том числе на 15% выросла начисленная заработная плата (это выше динамики и по округу, и по стране в целом). К слову, в этом году рост продолжается, и за первый квартал составил 21,1%», - отметил глава региона.

Также растёт и налог на прибыль организаций. В 2023 году рост составил 2,8 млрд рублей. Из них почти 300 млн рублей обеспечил рост доходов от реализации продукции «Завода электротехнического оборудования».

«И наконец, ещё дополнительные 500 млн рублей доходов дали поступления от уплаты акцизов. В основном, конечно, за счёт роста реализации нефтепродуктов», - резюмировал губернатор.