Экономика

Производство молока в Псковской области может вырасти на 10%

«ПсковАгроИнвест» в 2023 году закончил строительство молочной фермы на 1920 голов коров. Объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этот проект, как и ферма "Красного знамени" на 1800 голов, открытая в 2022 году, получил поддержку в рамках ИПСЭР», - сказал глава региона.

В результате до конца года ожидается заметная прибавка по производству молока – на 10%. «Также впервые за пять лет нам удалось переломить ситуацию по сокращению поголовья коров», - добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, была завершена реализация 3-летнего проекта «Оско-Инвест» по созданию лесоперерабатывающего производства. Фактические инвестиции составили 3,5 млрд рублей. «По линии Минпромторга ему оказывалась государственная поддержка как приоритетному инвестпроекту в области освоения лесов», - резюмировал губернатор.