Экономика

На новом великолукском заводе по переработке мясосырья хотят создать 1100 рабочих мест

ООО «ВСГЦ» в Великолукском районе реализует инвестиционный проект «Создание завода по переработке мясосырья». Объем инвестиций составит 25 млрд рублей, срок реализации проекта – 2019-2025 годы. Об этом сообщается в докладе о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2023 году, который депутаты областного Собрания приняли на очередной сессии 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Планируется создать 1100 новых рабочих мест. Производственная мощность – 284,87 тысячи тонн мясосырья в год. По состоянию на 1 января 2024 года освоено 22,7 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

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Помимо этого, в 2023 году ООО «ПсковАгроИнвест» закончило реализацию инвестиционного проекта «Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма) роботизированного доения на 1920 голов коров (2 016 скотомест) и на 2086 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород (2217 скотомест), расположенный вблизи деревни Ажово Псковского района. Объем инвестиций составил около 3,5 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2019–2023 годы. Создано 59 рабочих мест. Полная производственная мощность - 14,4 тысячи тонн молока в год при минимальном надое молока на одну корову 8 000 кг.

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Общий объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» в Псковской области в 2023 году составил 2763,3 млн рублей.