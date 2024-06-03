Экономика

Свыше 30% картофеля в Псковской области в 2023 году произвели крестьянские хозяйства

Крестьянские (фермерские) хозяйства в Псковской области в 2023 году произвели 31,9% картофеля, 16,2% овощей, 6,3% молока от общего количества произведенной сельскохозяйственной продукции в области. Об этом сообщается в докладе о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2023 году, который депутаты областного Собрания приняли на очередной сессии 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Объем продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, в 2023 году составил 1935,5 млн рублей или 101,1% по отношению к 2022 году.

Посевная площадь в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2023 году – 22,1 тысячи га, что составляет 101,5% к уровню 2022 года и 11,2% к общей площади посевов в Псковской области.

В натуральном выражении за 2023 год валовое производство продукции растениеводства и животноводства по крестьянским (фермерским) хозяйствам составило:

картофеля – 34,5 тысячи тонн, овощей – 4,3 тысячи тонн;

скота и птицы на убой – 0,5 тысячи тонн;

молока – 14,2 тысячи тонн;

яиц – 2 млн штук.

В 2023 году гранты на улучшение материально-технической базы получили три семейные фермы и сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Маяк».

В 2023 году в рамках конкурсного отбора Минсельхозом России отобрано два проекта на развитие сельского туризма: «Улиточная ферма полного цикла с центром гостеприимства "Золотая улитка"» и «Оленья гора».

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы мероприятия грантовой поддержки «Агростартап». Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства получили восемь грантополучатей. Среди направлений деятельности фермерам предстоит развить проекты по выращиванию чеснока, овощей, клубники, закладки садов, разведению крупного рогатого скота.

В 2023 году в Пскове была организована и проведена очередная ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2023». В ней приняли участие представители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители Псковской области – всего более 200 участников.

На поддержку малых форм хозяйствования направлено 132,1 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 2,7 млн рублей.