Экономика

КПРФ всегда против: Дмитрий Михайлов объяснил, почему коммунисты не поддерживают бюджет

Депутаты КПРФ всегда голосуют против проекта бюджета, это позиция федерального руководства партии. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Власть ревностно относится: почему КПРФ всегда против бюджета голосует? Хотя напомню, это позиция партийной вертикали — и в Центральном комитете, и депутаты Госдумы всегда голосуют против представленных бюджетов. И каждый раз наш лидер Геннадий Зюганов с трибуны приводит факты сокращения расходов, урезание помощи, приводит примеры, что необходимы экстренные меры для сбережения нашего народа. К сожалению, федеральный бюджет полностью оторван от реальной жизни. Нашей стране в таких условиях гибридной войны нужен бюджет победы и возрождения, и такой альтернативный проект бюджета мы, конечно, предлагаем. Но, к сожалению, партия власти в большинстве своем все наши предложения отклоняет», - поделился Дмитрий Михайлов.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, ответил на критику депутата Псковского областного Собрания, первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко в части формирования собственной доходной базы региона.