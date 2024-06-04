Политика

Михаил Ведерников ответил на критику коммунистов в региональном парламенте

На критику депутата Псковского областного Собрания, первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко ответил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Понятно, что Псковская область пока остаётся высокодотационным регионом. Но мы впервые можем с уверенностью сказать, что большую часть роста доходов в 2023 году нам дали не дотации, а собственная доходная база. Пётр Васильевич, вот вы нас всё время критиковали, что мы живём только за государственный счёт, за федеральные деньги, и не занимаемся собственной доходной базой. Информирую вас, что это не так, цифры наглядно это показывают», - указал Михаил Ведерников.

Выстроенная экономическая и финансовая политика дают свои результаты, подчеркнул губернатор.

«Регион начал "разгоняться", и нам крайне важно сохранить темп на ближайшие годы. Для этого необходимо, как минимум, сохранить те условия, в которых стал возможен такой рывок. Важно чётко понимать, что само собой это не произойдёт. Ни один из механизмов поддержки не носит бессрочный характер. Необходимость их продления каждый цикл нужно снова и снова доказывать. Это справедливая и абсолютно обоснованная позиция правительства РФ. Защита наших интересов по наиболее принципиальным позициям требует совместных усилий не только правительства области, но и Псковского областного Собрания депутатов, поддержки наших сенаторов и депутатов Государственной Думы. И мы уже активно работаем в этом направлении», - добавил губернатор.