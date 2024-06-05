Экономика

Технологию выращивания псковских алмазов показали депутатам заксобраний Северо-Запада

Особую экономическую зону «Моглино» посетили участники 65-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходит 6-7 июня в Пскове. О создании и работе территории с льготным налоговым режимом для бизнеса депутатам 11-ти регионов СЗФО рассказал и. о. генерального директора «Моглино» Антон Яковлев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Особая экономическая зона была создана в 2012 году, но непосредственно как площадка для бизнеса сформировалась к 2018 году. Сейчас здесь работает 7 резидентов. Общая площадь территории с полностью готовой инфраструктурой составляет 300 гектаров. По словам руководителя, наличие энергоресурсов позволяет разместить здесь практически любое предприятие за исключением металлургического производства. Антон Яковлев обратил внимание, что стоимость электроэнергии в «Моглино» составляет 5,5 рублей с НДС за киловатт-час с перспективой снижения до 3,8 рублей. Годовая стоимость аренды гектара земли – 6700 рублей. Все резиденты имеют налоговые льготы и таможенные преференции.

«Мы посчитали, что те меры поддержки, которые предоставляются резидентам "Моглино" позволяют экономить стоимость проекта и время на его реализацию до 30%», - подчеркнул руководитель ОЭЗ.

Именно предлагаемые льготы для бизнеса стали аргументом для прихода в «Моглино» компании «Синтез Технолоджи» - ведущего производителя лабораторных алмазов и бриллиантов. «В Санкт-Петербурге у нас было первое опытное производство, когда мы вышли на серийное производство, стал вопрос с переездом. Оборудование для выращивания алмазов потребляет колоссальное количество энергии, поэтому стоимость электричества для нас очень важна», - рассказала гостям генеральный директор предприятия Екатерина Наговицина.

Выращивание синтетических алмазов происходит в специальных прессах – их закупают в Китае и дорабатывают в России, и, как отметила руководитель предприятия, таможенные преференции были ещё одной причиной выбора «Моглино» для развития производства. Екатерина Наговицина рассказала, что качество лабораторного алмаза зависит от 38 переменных, самые важные их которых – давление 70 тысяч атмосфер и температура 1,5 тысячи градусов. Современный пресс позволяет за 10 дней вырастить алмаз в 30 каратов. Продукция псковского предприятия востребована на российском рынке, один из основных заказчиков – корпорация «Росатом».

«Когда ты видишь воочию реально появляющиеся передовые производства, даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня, создающие прибыль и новые рабочие места, искренне радостно за Псковскую область, что здесь создана такая территория», - поделилась впечатлениями от посещения ОЭЗ «Моглино» председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева. По мнению парламентария, федеральное решение о создании в регионах особых экономических зон чрезвычайно важно. «Сегодня мы говорим об изменении налоговой политики, при этом особые экономические зоны остаются в тех же режимах. Это говорит о том, что страна создаёт не просто возможности для развития производств, но и даёт гарантии для бизнеса», - подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, что решение показать коллегам из Северо-Запада ОЭЗ «Моглино» было неслучайным – это пример положительного опыта и точка роста для региона.

«Несмотря на то, что этот проект достаточно трудный и долгосрочный, сегодня мы уже можем говорить, что здесь появляются серьёзные производства, которые в последующем могут приносить доходы в бюджет и производить востребованную в России продукцию, в том числе, и в плане импортзамещения», - отметил спикер.

По мнению Александра Котова, регион всё ближе и ближе к тому моменту, когда этот проект «по-настоящему выстрелит». «Я уверен, что сейчас, с учётом изменившихся экономических условий для нашей страны, такие площадки как ОЭЗ "Моглино" будут очень востребованы, потому что это не в чистое поле бизнесу прийти, когда всё с нуля нужно делать, включая, очень дорогостоящие инженерные сети, а уже на готовую площадку», - резюмировал Александр Котов.