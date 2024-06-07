Экономика

Александр Козловский - о ПМЭФ: Здесь принимаются важные решения

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский работает на Петербургском международном экономическом форуме сегодня, 7 июня.

«Главным событием дня станет выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании, которое начнется в ближайшие минуты. В рамках деловой программы здесь принимаются важные решения. Одним из таких стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития самбо между "Единой Россией", РЖД и Всероссийской федерацией самбо», - отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Документ призван развить партпроект «Zа самбо» и его направление «Самбо в школу». «Zа самбо» в России стартовал в 2022 году.

«Псковщина в числе первых регионов начала его реализовывать. В нашей области этим видом спорта занимаются более 2,5 тысяч человек. За два года удалось достичь значительных результатов: существенно выросло число участников Всероссийских соревнований по самбо среди мужчин и женщин, боевому самбо среди мужчин памяти Александра Матросова в Великих Луках, начали проводить семинары для тренеров с выдачей сертификатов повышении квалификации; команда партпроекта запустила проведение в регионе еженедельных Дней борьбы в Пскове и Великих Луках; в мае впервые в Псковской области состоялся Областной день борьбы, в котором приняли участие около 80 юных спортсменов из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Опочки и Себеж; в 24 школах региона реализуется программа «Самбо – в школу». В этом году планируется запуск еще трех залов по этой программе: в Великих Луках, Порхове и Усвятах; в этом году в Пскове открыли зал клуба спортивных единоборств "Отечество – Псковская область"», - добавил Александр Козловский.