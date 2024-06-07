Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
баня «Гельдт» долгожданное открытие
ковать кадры пока горячо
обзор
Господин Рейтингомер
чипсы из Пскова на ПМЭФ
дело ФАПное
ПЭМЗ ищет сотрудников
на пороге перезагрузки
выход есть профилактика суицида
где в Пскове получить права
кадры решают всё
топ заведений для выпускников
творог правда и мифы
оксана филиппова интервью
экзотика агротуризм
 
 
 
ещё Экономика 07.06.2024 13:330 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых 09.06.2024 14:200 Торговля РФ и США выросла на 20% 09.06.2024 11:400 Сливочное масло в России подорожало на 8% 08.06.2024 13:000 Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса – Тимур Козинцев 08.06.2024 12:000 Кирилл Царев: Важно поручение президента привлечь к ПДС работодателей 08.06.2024 10:000 Александр Ведяхин: Необходимо инвестировать в передовые технологии, которые получаются только при инвестициях в научные исследования
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами 04.06.2024 08:402 Светофор сбили на Завеличье в результате столкновения Mazda и «Газели»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Торговля РФ и США выросла на 20%

09.06.2024 14:20|ПсковКомментариев: 0

В апреле торговля между Россией и США выросла на 20% в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, следует из расчетов по данным американской таможни.

Российский экспорт увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов. Главным товаром здесь остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов. Затем идет платина — ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов, пишет РИА Новости

Третье место в списке товаров занимают части турбореактивных двигателей — их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона долларов. Далее следуют фосфаты и жмых из соевого масла — по четыре миллиона долларов по обеим позициям.

При этом американский импорт, наоборот, сократился на 48% — до 34 миллионов долларов. США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до 6,2 миллиона). В первую пятерку товаров входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (два миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона долларов).

В месячном выражении торговля сократилась на 30%, поскольку США не покупали российский уран. Обычно в торговле этим сырьем дважды в год делается перерыв — сейчас второй раз за год.

Теги: #торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 192 человека
09.06.2024, 14:200 Торговля РФ и США выросла на 20% 09.06.2024, 14:000 По мотивам Пушкина 09.06.2024, 13:400 Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи 09.06.2024, 13:200 Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» завершается в Изборске. ФОТО
09.06.2024, 13:000 Названы регионы, в которых выгодно лечить зубы 09.06.2024, 12:400 Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове 09.06.2024, 12:200 Мошенники получили от псковичей свыше четырех с половиной миллиона рублей 09.06.2024, 12:000 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 10 июня
09.06.2024, 11:400 Сливочное масло в России подорожало на 8% 09.06.2024, 11:200 Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником работников легкой промышленности 09.06.2024, 11:000 Псковичам предлагают внести предложения по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская» 09.06.2024, 10:400 6 из 10 псковичей считают, что в России есть средний класс — опрос
09.06.2024, 10:200 Врач назвал продукты, которые мешают укреплению костей 09.06.2024, 10:000 Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 09.06.2024, 09:400 Два спектакля покажут на Днях Пушкинской поэзии в последний день фестиваля 09.06.2024, 09:200 Международный день друзей отмечают 9 июня
09.06.2024, 09:000 Минздрав России рассматривает изменения правил целевого набора обучения 08.06.2024, 22:160 В работе Telegram зафиксировали сбои 08.06.2024, 22:000 Диетолог назвала суточную норму клетчатки 08.06.2024, 21:400 В подмосковном ТЦ муж избил жену на глазах у ребенка
08.06.2024, 21:200 Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры 08.06.2024, 21:000 Уникальные предметы из коллекции Псковского музея представили в Рязани 08.06.2024, 20:400 Вылов воблы в России планируется полностью запретить в 2025 году 08.06.2024, 20:200 Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для иностранцев
08.06.2024, 20:000 Сбежавшего из больницы мужчину ищут в Псковской области 08.06.2024, 19:401 Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада о разделе России на части 08.06.2024, 19:200 Продление маршрута поезда «Ласточка» до Острова не планируется 08.06.2024, 19:000 Названы набирающие популярность виды туризма
08.06.2024, 18:390 Концерты, спектакли и перфомансы сменяют друг друга на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 08.06.2024, 18:200 Сломавшийся Volkswagen Golf мешает движению на улице Инженерной в Пскове 08.06.2024, 18:000 Движение транспорта ограничат на площади Героев-Десантников в Пскове 9 июня 08.06.2024, 17:410 Барсика на сапборде заметили на берегу реки Черёха
08.06.2024, 17:240 Михаил Ведерников: Пушкин — это живое творчество 08.06.2024, 17:200 Факт незаконной регистрации женщины выявили в Палкинском районе 08.06.2024, 17:000 Диспансеризацию в ФАПе в Неёлово не отменяли, заявили в облздраве 08.06.2024, 16:401 Матвиенко заявила о проблемах в сфере утилизации отходов
08.06.2024, 16:210 Молодой человек в серых шортах пропал в Пустошке 08.06.2024, 16:000 Противоаварийные работы начались в храме Архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) в Пскове 08.06.2024, 15:400 Более 100 реконструкторов принимают участие в фестивале «Исаборг» 08.06.2024, 15:200 Факт незаконного привлечения мигрантов к работе выявили на стройплощадке в Пскове
08.06.2024, 15:000 Редкие картины и иконы из фондов представят в Псковском музее 08.06.2024, 14:400 Пушкинское «Я вас любил…» спел со сцены в «Михайловском» Гоша Куценко 08.06.2024, 14:200 Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы 08.06.2024, 14:000 Николай Козловский: Работники социальной защиты проявляют высочайший профессионализм и неравнодушие
08.06.2024, 13:400 Сергей Степашин посетил Псковский музей 08.06.2024, 13:202 СК завершил расследование убийства Игоря Талькова 08.06.2024, 13:000 Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса – Тимур Козинцев 08.06.2024, 12:400 Огромного сома выловили из реки в Псковской области
08.06.2024, 12:200 Первые открытки с «Музейной почты» на поляне в «Михайловском» ушли в Белоруссию и Республику Марий-Эл 08.06.2024, 12:000 Кирилл Царев: Важно поручение президента привлечь к ПДС работодателей 08.06.2024, 11:400 Прогулы исправительных работ обернулись для неплательщика алиментов в Великих Луках лишением свободы 08.06.2024, 11:200 Вызвать на дуэль Кота учёного могут дети Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском»
08.06.2024, 11:000 Для обеспечения кибербезопасности Сбера и его клиентов используется более 100 моделей искусственного интеллекта 08.06.2024, 10:430 Прокуратура нашла книги иноагентов без маркировки в великолукском магазине 08.06.2024, 10:400 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 9 июня 08.06.2024, 10:200 Александр Котов: В сфере соцзащиты работают люди с отзывчивой душой и сильным характером
08.06.2024, 10:000 Александр Ведяхин: Необходимо инвестировать в передовые технологии, которые получаются только при инвестициях в научные исследования 08.06.2024, 09:400 Фестиваль «Исаборг» откроется для зрителей в Изборске 8 июня 08.06.2024, 09:200 День социального работника отмечают в России 08.06.2024, 09:000 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры продолжаются в Псковской области
07.06.2024, 22:060 Футбольный матч в Великих Луках завершился ничьей 07.06.2024, 22:000 Более 50 великолукских школьников прошли медицинские курсы в колледже 07.06.2024, 21:400 Псковичка стала призером соревнований по прыжкам в высоту в Москве 07.06.2024, 21:270 Псковская область встретила историко-патриотический забег «Как ковалась Победа»
07.06.2024, 21:230 Несколько тысяч человек стали слушателями «Евгения Онегина» с Константином Хабенским в «Михайловском»  07.06.2024, 21:200 Нехватка солнечного света ведет к регулярной депрессии - эксперт 07.06.2024, 21:180 Благодарственные письма вручили работникам соцсферы в Пскове 07.06.2024, 21:000 Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области
07.06.2024, 20:470 Мусор горел на улице Советской в Пскове 07.06.2024, 20:400 Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль состоится в Псковском кремле 07.06.2024, 20:360 Дмитрий Быстров поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником 07.06.2024, 20:200 Официальный старт встрече воздухоплавателей в Великих Луках дадут в День России
07.06.2024, 20:080 Новый врач-офтальмолог работает в Себежской районной больнице 07.06.2024, 20:000 Псковский облсовпроф о последствиях отказа в отпуске по графику 07.06.2024, 19:400 Узнать историю Запсковья приглашает Псковский музей-заповедник 07.06.2024, 19:200 На встрече воздухоплавателей в Великих Луках стало больше местных пилотов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru