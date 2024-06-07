Экономика

Торговля РФ и США выросла на 20%

В апреле торговля между Россией и США выросла на 20% в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, следует из расчетов по данным американской таможни.

Российский экспорт увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов. Главным товаром здесь остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов. Затем идет платина — ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Третье место в списке товаров занимают части турбореактивных двигателей — их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона долларов. Далее следуют фосфаты и жмых из соевого масла — по четыре миллиона долларов по обеим позициям.

При этом американский импорт, наоборот, сократился на 48% — до 34 миллионов долларов. США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до 6,2 миллиона). В первую пятерку товаров входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (два миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона долларов).

В месячном выражении торговля сократилась на 30%, поскольку США не покупали российский уран. Обычно в торговле этим сырьем дважды в год делается перерыв — сейчас второй раз за год.