Экономика

О сроке представления уведомления по авансовому платежу за полугодие 2024 года напоминает псковское управление ФНС

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает о необходимости своевременного представления уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за полугодие 2024 года.

Срок представления уведомления по авансовому платежу за полугодие 2024 года установлен не позднее 25 июля.

Уведомление об исчисленных авансовых платежах по УСН подается в налоговый орган по месту учета организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя. Форма документа утверждена приказом ФНС России от 2 ноября 2022 года № ЕД-7-8/1047@.

Уведомление можно направить:

по телекоммуникационным каналам связи;

через сервисы «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»;

на бумаге лично;

по почте.

Обращаем внимание на то, что при заполнении уведомления в отношении авансовых платежей по УСН за первое полугодие 2024 года в поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартал)» налогоплательщикам необходимо указать код «34/02».

Срок уплаты авансовых платежей установлен не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21 НК РФ).

Если последний день уплаты - нерабочий, выходной или нерабочий праздничный день, то заплатить налог необходимо не позднее следующего рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Срок уплаты авансового платежа за полугодие 2024 года установлен не позднее 29 июля 2024 года.

В помощь налогоплательщикам на официальном сайте ФНС России создана промостраница «Единый налоговый счет», которая содержит информацию о порядке заполнения и представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.