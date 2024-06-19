Экономика

Китайские «дочки» в РФ в полтора раза нарастили межбанковское кредитование

Три крупнейшие «дочки» китайских финорганизаций в России с начала года нарастили межбанковское кредитование (МБК) в среднем в полтора раза, следует из данных их отчетности по РСБУ по форме 101. При этом только за май объем МБК трех крупнейших банков с китайскими корнями увеличился в среднем на 32,3%.

«Бэнк оф Чайна» в мае сократил портфель межбанковских кредитов на 27%, но с начала года он подскочил на 66%, следует из отчетности организации. Объем межбанковских кредитов на балансе «Чайна Констракшн Банка» мае вырос на 7%, а с начала 2024 года — на 112%. Банк «АйСиБиСи» за май увеличил объем МБК более чем вдвое (на 117%), пишут «Известия».

Доля китайских игроков на российском рынке межбанковского кредитования в 2023 году была небольшой — 3,3%, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако они играют важную роль в финансовой системе РФ, поскольку поставляют в страну юаневую ликвидность.

Спрос на китайскую валюту на внутреннем российском рынке растет, поскольку именно она заменяет «токсичные» доллар США и евро, пояснил экономист РЭУ имени Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов. Помимо того, МБК — наиболее быстрая форма финансирования, поскольку расчеты между банками проходят почти в автоматическом режиме при должном уровне корреспондентских отношений. Другие варианты получить ресурсы в юанях для кредитных организаций России — только займы у регулятора, уточнил Ильяс Зарипов.

Китайские финансовые организации также могли перенаправить на межбанковские займы средства, которые освободились от корпоративного кредитования, подчеркнул Андрей Бархота. Не исключено, что они отказались от выдач ссуд некоторым заемщикам (например, из реального сектора экономики), а избыточную ликвидность задействовали на других направлениях.

«Дочки» китайских банков действительно с начала года сократили кредитование российского бизнеса в среднем на 19%, следует из данных отчетности по РСБУ по форме 101. Так, «Бэнк оф Чайна» уменьшил портфель корпоративных кредитов на 33%, Чайна Констракшн Банк — на 23%, а АйСиБиСи — на 3%.

При этом у всех трех китайских банков есть офисы в США, уточнила Наталья Мильчакова. Они зависят от иностранной инфраструктуры и от расчетов в других валютах, поэтому у них есть причины опасаться вторичных ограничений, добавил экономист ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.