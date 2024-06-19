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Экономика

Андрей Козлов: Простых годов в сельском хозяйстве не бывает

21.06.2024 13:19|ПсковКомментариев: 0

Простых годов в сельском хозяйстве не бывает, всегда происходят периоды заморозков, засухи или других неблагоприятных погодных условий, однако псковские аграрии уже привыкли к таким рискам и готовятся к ним заранее. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Простых годов в сельском хозяйстве не бывает. Мы с вами каждый год встречаемся и с этого начинаем. Наверное, и дальше будем встречаться и об этом говорить. Погодные условия не бывают идеальными. Тем более современное сельское хозяйство происходит не под закрытым, а под открытым небом. И происходят различные эпизоотии, наводнения. Наверное, цунами у нас нет, но, тем не менее, засуха или наоборот — это случается практически каждый год», - сказал Андрей Козлов.

Гость студии отметил, что 2024 год не стал исключением — в мае температура воздуха опускалась до -6 градусов, что отразилось на сельском хозяйстве. В Псковской области даже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий весенних заморозков.

Вместе с тем, продолжил Андрей Козлов, аграрии к таким погодным условиям привыкли, и всегда к ним готовятся. «Наши аграрии — очень смекалистые люди, и всегда в таких сложных ситуациях они находят единственное правильное решение, например, пустив данные зерновые на корм скоту, чтобы как-то экономику вырулить через молоко или через мясо. Это опыт, а опыта нашим аграриям не занимать. Действительно, тот, кто сейчас работает, это уже профессионалы своего дела. Они в таких ситуациях всегда, всегда находят оптимальное решение. Но им все равно в этой части надо помогать», - добавил депутат.

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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