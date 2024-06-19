Молочное животноводство Псковского района заметно улучшило свои показатели - Наталья Федорова

Молочное животноводство Псковского района заметно улучшило свои показатели. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
За 5 месяцев текущего года сельхозпредприятиями произведено более 15 тысяч тонн молока, что на 3,7 тысячи тонн больше уровня прошлого года. Более 50% от всего произведенного молока получено в компании «ПсковАгроИнвест». К уровню прошлого года объемы выросли более, чем в 2 раза.
Наталья Федорова перечислила основные показатели:
Животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» ежедневно получают 55 тонн молока, что на 19 тонн больше уровня прошлого года.
Более чем на одну тонну молока производят в СПК (колхоз) «Передовик». Суточный надой на одну корову по сельхозпредприятиям составляет 23,1 кг молока, что на 0,8 кг больше уровня прошлого года. Наивысший суточный удой от коровы получают в ООО «ПсковАгроИнвест» - 27,4 кг, ОПХ «Родина» - более 26 кг молока.
«Ежедневно на молочные перерабатывающие предприятия реализуется более 100 тонн молока, средняя жирность молока составляет 3,73 %. Молоко реализуется высшим сортом. Спасибо нашим аграриям за их ежедневный нелегкий труд!» – отметила глава района.