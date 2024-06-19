Экономика

Молочное животноводство Псковского района заметно улучшило свои показатели - Наталья Федорова

Молочное животноводство Псковского района заметно улучшило свои показатели. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

За 5 месяцев текущего года сельхозпредприятиями произведено более 15 тысяч тонн молока, что на 3,7 тысячи тонн больше уровня прошлого года. Более 50% от всего произведенного молока получено в компании «ПсковАгроИнвест». К уровню прошлого года объемы выросли более, чем в 2 раза.

Наталья Федорова перечислила основные показатели:

Растет не только общий объем надоев, но и продуктивность коров. За прошедший период рост составил 127 кг молока на корову.

В сельскохозяйственных предприятиях района имеется более 11 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе коров 4890 голов. Рост поголовья крупного рогатого скота к уровню прошлого года составил 388 голов, поголовье коров на 626 голов.

В настоящее время сельхозпредприятия надаивают более 113 тонн молока в день, что на 19 тонн больше аналогичного периода прошлого года.

Животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» ежедневно получают 55 тонн молока, что на 19 тонн больше уровня прошлого года.

Более чем на одну тонну молока производят в СПК (колхоз) «Передовик». Суточный надой на одну корову по сельхозпредприятиям составляет 23,1 кг молока, что на 0,8 кг больше уровня прошлого года. Наивысший суточный удой от коровы получают в ООО «ПсковАгроИнвест» - 27,4 кг, ОПХ «Родина» - более 26 кг молока.

«Ежедневно на молочные перерабатывающие предприятия реализуется более 100 тонн молока, средняя жирность молока составляет 3,73 %. Молоко реализуется высшим сортом. Спасибо нашим аграриям за их ежедневный нелегкий труд!» – отметила глава района.