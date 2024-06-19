Андрей Козлов о налоговой реформе: Я руками и ногами «за»

Налоговая реформа в России назрела давно, и решение ввести прогрессивную шкалу налогообложения — правильное. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он пояснил, что усредненный подход (единая ставка 13%) не совсем верен, хотя при нем проще осуществлять контроль. При этом гость студии заметил, что в последние годы в России активно велась работа для вывода экономики из «серой» зоны, и условия для прогрессивной шкалы налогообложения уже созданы.
«Надеюсь, эта система отработана, и будет приносить дополнительный доход в казну и возвращаться для улучшения жизни наших граждан», - заключил он.