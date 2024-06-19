Экономика

Андрей Козлов о налоговой реформе: Я руками и ногами «за»

Налоговая реформа в России назрела давно, и решение ввести прогрессивную шкалу налогообложения — правильное. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне кажется, уже немножко с запозданием это делается. Я, честно говоря, руками и ногами "за". Почему? На сегодняшний момент человек, который имеет определенный доход, может заплатить 13, 15%, там до 22% шкала. Я думаю, это вполне реально. Он живет в стране, зарабатывает эти денежные средства, он молодец и умница. Он должен платить повышенные налоги в этой стране. Это практика многих стран, в том числе цивилизованных, с которыми, может быть, мы сейчас не дружим, но, мне кажется, это было у них сделано достаточно правильно», - сказал Андрей Козлов.

Он пояснил, что усредненный подход (единая ставка 13%) не совсем верен, хотя при нем проще осуществлять контроль. При этом гость студии заметил, что в последние годы в России активно велась работа для вывода экономики из «серой» зоны, и условия для прогрессивной шкалы налогообложения уже созданы.

«Надеюсь, эта система отработана, и будет приносить дополнительный доход в казну и возвращаться для улучшения жизни наших граждан», - заключил он.