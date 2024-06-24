Экономика

Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении

Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

На 17 июня, по оценке министерства, инфляция составляла 8,46% год к году.

Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 18 по 24 июня составила 0,22%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%.

Как отмечается в обзоре министерства, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 18 по 24 июня выросли на 0,25% (на плодоовощную продукцию - на 1,4%, на остальные продукты питания - на 0,15%), пишет РИА Новости.

«Снизились темпы роста цен на говядину, подешевела свинина, продолжилась дефляция на яйца, макаронные и крупяные изделия», - пишет министерство.

В сегменте непродовольственных товаров цены за период 18-24 июня выросли на 0,15% на фоне роста цен на электро- и бытовые приборы. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,3%.