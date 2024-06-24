Экономика

Как факторинг может помочь вашему бизнесу расти

Факторинг - это популярный финансовый инструмент, который активно используется сегодня представителями разных сегментов бизнеса. Факторинг позволяет покупателю товаров или услуг предоставлять своей клиентской базе возможность отсрочки платежа. При такой форме сотрудничества и покупатели, и поставщики, и факторы (банки, факторинговые компании) могут получить ряд преимуществ. В этой статье пойдет речь о плюсах факторинга для бизнеса.

Если рассматривать факторинг для бизнеса, о принципах реализации которого подробнее рассказывается здесь https://factoring.metallinvestbank.ru/, то стоит отметить следующие ключевые моменты:

повышение объемов продаж;

сокращение количества и продолжительности кассовых разрывов;

минимизация финансовых рисков;

увеличение оборотных средств поставщика.

Главный плюс факторинга для продавцов или поставщиков услуг – это увеличение продаж. Чем выше продажи, тем больше прибыль. Эти показатели учитываются при оценке конкурентности компании. Рекомендуется использовать факторинг параллельно с повышением конкурентоспособности товара, с расширением представленного ассортимента. Увеличение периода отсрочки платежа сделает торговое предложение более привлекательным для потенциальных клиентов.

Факторинг помогает бизнесу уменьшить кассовые разрывы, что сокращает вероятность появления финансовых трудностей. При ведении бизнеса важно постоянное обращение денежных средств, так как они необходимы не только для закупки товаров, но и для расчета с кредиторами, для поддержания деятельности организации. При заключении договора факторинга средства на расчетный счет поступают сразу же после поставки товара или оказания услуги.

При ведении бизнеса в любом сегменте важным показателем для любой организации считается ее финансовая устойчивость. Посредством факторинга на практике обеспечивается требуемый денежный оборот. Это позволяет постепенно повышать производственные объемы, увеличивать закупки, исключать дефицит ликвидности. Появляется основа для прочного закрепления на рынке даже в условиях высокой конкуренции.

Многие компании сегодня используют на практике факторинг, так как этот инструмент помогает передать кредитные риски банку или факторинговой компании.

По материалам сайта https://factoring.metallinvestbank.ru/.