Экономика

Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения

Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге Всемирного банка.

В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14 250 долларов. В 2022-м этот показатель составлял 12 830 долларов.

Перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли, пишет РИА Новости.

К высокодоходным странам также присоединились Болгария и Палау. Кроме того, свое положение улучшили Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию «доходов выше среднего». На Украине, в частности, валовой национальный доход на душу населения увеличился до 5070 долларов с 4270 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.

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Единственной страной в рейтинге Всемирного банка, чей уровень доходов снизился, оказалась Палестина. Ее номинальный ВВП уменьшился на 9,2%.

В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Согласно им, российская экономика стала четвертой в мире еще в 2021-м. В последующие два года страна сохранила за собой эти позиции. Доля России составила 3,8% от мирового ВВП, опередив показатели Японии (3,7%) и Германии (3,4%).