Экономика

О перезагрузке системы управления неэффективной особой экономической зоной заявили в Минэкономики

Перезагрузка системы управления произведена в неэффективной особой экономической зоне. И это в ближайшее время позволит ей вернуться на устойчивую траекторию развития. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы Минэкономики Дмитрия Вахрукова. Что это за особая экономическая зона, ведомство не раскрывает. Как следует из публикации, ранее Минэкономики направило в правительство отчет о результатах работы ОЭЗ в 2023 году. В целом эффективность зон оценена ведомством достаточно высоко: в 92% из 100%.

Фото: группа ОЭЗ «Моглино» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, созданная в Псковской области особая экономическая зона «Моглино» ранее представила отчет за 2023 год, заявив об убытках предприятия. В результате финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году компания получила убыток в сумме 161 млн 661 тыс. рублей. Непокрытый убыток на 31 декабря 2023 года составляет 656 млн 796 тыс. рублей. Как следует из документа, у «Моглино» «имеют место события, которые могут вызвать сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность». Так, начиная с 2021 года чистые активы компании стали меньше уставного капитала. Также обществом получен существенный убыток от операционной деятельности и получено отрицательное сальдо денежных потоков от текущей деятельности.

Как в дальнейшем сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, речи о ликвидации предприятия не идет, убытки связаны с амортизацией.