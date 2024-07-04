Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Убытки в процедуре банкротства

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Это программа, в которой эксперты-практики Арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша будут раскрывать радиослушателям разные аспекты банкротства, делиться личным опытом, рассматривать частные случаи, рассказывать об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Тема сегодняшнего разговора - убытки в процедуре банкротства, ответственность директоров и участников юридических лиц.

Ведущий — Константин Калиниченко.

Трансляция завершена.