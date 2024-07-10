Экономика

У кого в Псковской области сильнее всего вырос доход с начала года, выяснили эксперты

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий псковского рынка труда. Эксперты hh.ru выяснили, кому на местном рынке труда повезло больше других и сколько можно заработать, если выйти на рынок труда прямо сейчас.

Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в Псковской области была на уровне 44 тыс. рублей. За шесть месяцев этого года работодатели увеличили предлагаемый доход на 5 тыс. рублей (до 49 тыс.).

В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из сельскохозяйственного сектора – в этой сфере доход вырос на 21 тыс. рублей. Действительно, зарплаты в вакансиях для агронома в Псковской области с начала года влетели на 22 тыс. до 172 тыс. рублей.

Также видна хорошая зарплатная динамика в сфере рабочих профессий, здесь доход вырос в вакансиях на 10 тыс. (до 71 тыс.). Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для целого ряда профессий этой области. Теперь в Псковской области монтажник может заработать на 72 тыс. рублей больше, чем зимой (доход на данный момент 137 тыс.). Также стали больше предлагать зарплату упаковщикам-комплектовщикам (+61 тыс. до 106 тыс.), малярам (+14 тыс. до 111 тыс. рублей).

Выросли с начала года зарплаты и в медицинской сфере (+18 тыс. до 64 тыс.), заметнее всего у врачей (+20 тыс. до 90 тыс.) и медсестер/медбратьев (+10 тыс. до 40 тыс. рублей). Кроме того, растет зарплата и в строительном секторе (+17 тыс. до 72 тыс.), особенно у инженеров ПТР (пусконаладочные работы) (+84 тыс. до 130 тыс. рублей).

Увеличилась зарплата и в области производства (+12 тыс. до 70 тыс.), сильнее всего у инженеров-электроников (+40 тыс. до 100 тыс.) и инженеров-энергетиков (+15 тыс. до 80 тыс. рублей).

Насколько выросли зарплаты в вакансиях разных сфер рынка труда Псковской области за шесть месяцев: