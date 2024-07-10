У кого в Псковской области сильнее всего вырос доход с начала года, выяснили эксперты

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий псковского рынка труда. Эксперты hh.ru выяснили, кому на местном рынке труда повезло больше других и сколько можно заработать, если выйти на рынок труда прямо сейчас.
Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в Псковской области была на уровне 44 тыс. рублей. За шесть месяцев этого года работодатели увеличили предлагаемый доход на 5 тыс. рублей (до 49 тыс.).
В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из сельскохозяйственного сектора – в этой сфере доход вырос на 21 тыс. рублей. Действительно, зарплаты в вакансиях для агронома в Псковской области с начала года влетели на 22 тыс. до 172 тыс. рублей.
Также видна хорошая зарплатная динамика в сфере рабочих профессий, здесь доход вырос в вакансиях на 10 тыс. (до 71 тыс.). Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для целого ряда профессий этой области. Теперь в Псковской области монтажник может заработать на 72 тыс. рублей больше, чем зимой (доход на данный момент 137 тыс.). Также стали больше предлагать зарплату упаковщикам-комплектовщикам (+61 тыс. до 106 тыс.), малярам (+14 тыс. до 111 тыс. рублей).
Выросли с начала года зарплаты и в медицинской сфере (+18 тыс. до 64 тыс.), заметнее всего у врачей (+20 тыс. до 90 тыс.) и медсестер/медбратьев (+10 тыс. до 40 тыс. рублей). Кроме того, растет зарплата и в строительном секторе (+17 тыс. до 72 тыс.), особенно у инженеров ПТР (пусконаладочные работы) (+84 тыс. до 130 тыс. рублей).
Увеличилась зарплата и в области производства (+12 тыс. до 70 тыс.), сильнее всего у инженеров-электроников (+40 тыс. до 100 тыс.) и инженеров-энергетиков (+15 тыс. до 80 тыс. рублей).
Насколько выросли зарплаты в вакансиях разных сфер рынка труда Псковской области за шесть месяцев:
|
Профсфера
|
янв.24
|
июн.24
|
Динамика за полгода, руб.
|
Добыча сырья
|
54 992 ₽
|
83 430 ₽
|
28 439 ₽
|
Сельское хозяйство
|
57 927 ₽
|
78 489 ₽
|
20 562 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
45 092 ₽
|
63 588 ₽
|
18 496 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
54 791 ₽
|
71 797 ₽
|
17 006 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
72 970 ₽
|
89 470 ₽
|
16 499 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
57 726 ₽
|
70 131 ₽
|
12 406 ₽
|
Рабочий персонал
|
61 131 ₽
|
70 801 ₽
|
9 669 ₽
|
Административный персонал
|
50 709 ₽
|
58 561 ₽
|
7 851 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
38 074 ₽
|
45 525 ₽
|
7 450 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
30 132 ₽
|
35 730 ₽
|
5 598 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
56 844 ₽
|
60 012 ₽
|
3 169 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
41 675 ₽
|
44 365 ₽
|
2 690 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
49 789 ₽
|
52 462 ₽
|
2 673 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
39 057 ₽
|
41 527 ₽
|
2 470 ₽
|
Розничная торговля
|
34 918 ₽
|
36 081 ₽
|
1 162 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
64 833 ₽
|
61 986 ₽
|
-2 847 ₽
|
Информационные технологии
|
53 114 ₽
|
45 388 ₽
|
-7 726 ₽