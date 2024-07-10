Экономика

Какая часть налогов «Моглино» пришла в областной бюджет, поинтересовался Александр Братчиков

Особая Экономическая зона «Моглино» за весь период работы выплатила налоги на 369 млн рублей. Об этом сообщила врио председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева в ходе парламентского часа на очередной сессии Псковского областного Собрания 11 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Порядка 350 млн налогов — за весь период существования ОЭЗ? Что пошло в региональный бюджет, а что в федеральный?» - поинтересовался на сессии заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

«Это за весь период работы», - пояснила Марина Аникеева. Она напомнила, что отношении региональных налогов установлены льготы, «Моглино» создавалась не для увеличения налоговой базы, а для привлечения инвестиций. НДФЛ идет в региональный бюджет, НДС — в федеральный.