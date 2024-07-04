Культура

Губернатор Ведерников получил награду за работу псковского стенда на выставке «Россия»

Псковская область получила награду за вклад в организацию и проведение выставки «Россия» в Москве, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Памятную статуэтку губернатору Михаилу Ведерникову вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сегодня в Москве.

«Знаете, я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», - заявил Серегй Кириенко во время церемонии благодарности.

На сегодняшний день мероприятие посетили почти 19 млн человек. Свыше 5 млн посетителей побывали на стенде Псковской области.

Как рассказали в пресс-службе правительства Псковской области, Михаил Ведерников поблагодарил президента России за решение о проведении уникальной выставки.

«Это замечательное мероприятие позволило многим из нас и гостям нашей страны открыть для себя Россию, лучше узнать ее, крепче полюбить и стимулировать желание путешествовать по стране», — сказал глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что стенд региона с выставки «Россия» будет сохранен и разместится в одном из выставочных пространств Пскова, чтобы и дальше радовать жителей и гостей Псковского края.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она собрала на одной площадке важнейшие достижения страны. В течение всего времени проведения выставки для гостей организована культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.