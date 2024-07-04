Основатель псковского бренда косметики представила успехи своего производства президенту России

Основатель псковского бренда косметики «Yasya» Руслана Комлева представила успехи своего производства президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Глава государства встретился с сотрудниками и представителями экспонентов международной выставки-форума «Россия». Руслана Комлева стала единственным из 650 производителей «Универмага», кто получил шанс рассказать президенту о своей «неформатной» продукции.
Производитель отметила взаимодействие с Фондом инвестиционного развития Псковской области, региональным Центром поддержки экспорта и рассказала о том, как развивается бренд.
Благодаря выставке «Россия» косметика из Пскова получила известность и разошлась по разным регионам России. Теперь Руслана Комлева осваивает новые рынки сбыта – Беларусь и Казахстан.
«В Псковской области много талантливых производителей. Будем и дальше создавать все условия для их развития», - сказал губернатор.