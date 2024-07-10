Экономика

Как правильно вкладывать деньги, ответил инвестор

Инвестирование способствует росту капитала, увеличению доходов, защите сбережений от инфляции, распределению рисков и финансированию различных проектов. Несколько советов тем, кто хочет начать инвестировать, дал основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор с 17-летним опытом Евгений Ходченков.

«Если вы только начинаете инвестировать, запомните золотое правило: не инвестируйте, пока не научитесь копить. Преждевременные инвестиции могут не только не принести прибыли, но и отбить желание заниматься этим в будущем. Инвестировать нужно только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Если вы тратите последние средства на активы, то останетесь без "подушки безопасности". Болезнь, потеря работы, срочные расходы — а средства недоступны», — приводит слова инвестора RuNews24.ru.

Перед тем, как начать инвестировать, необходимо иметь запас в размере шести месячных расходов. Если ежемесячные траты составляют 50 000 рублей, значит, следует накопить минимум 300 000 рублей. Это нужно для финансовой стабильности, пояснил Ходченков.

«Начинайте с безрисковых или низкорисковых инструментов, например, облигаций федерального займа или коммерческих купонов. В условиях высокой ключевой ставки облигации могут приносить 15-17%. Это хороший старт, который позволит увидеть первые результаты и не потерять деньги. Минимальная сумма для инвестиций на фондовом рынке может начинаться с 1000 рублей. За эти деньги можно купить одну акцию или облигацию. Постепенно будете накапливать инвестиционный капитал и приобретать опыт. С 100 000 рублей можно рассматривать валютные инструменты и более сложные активы», — рекомендует эксперт.

Инвестор советует выбирать активы, которые приносят успехи, а не вызывают сомнения и страхи.

«Начните с надежных золотых или серебряных монет. Их невозможно потерять, и они только растут в цене со временем. Золотая монета "Георгий Победоносец" стоит около 55 500 рублей, а серебряная — 3 550 рублей. Во времена кризисов такие монеты могут стать вашим "спасательным кругом"», — предложил эксперт.

Евгений Ходченков подчеркнул, что инвестиции — это долгосрочный процесс. Начинать следует с малых сумм, учиться на положительном опыте и постепенно увеличивать вложения.