Как правильно вкладывать деньги, ответил инвестор

Инвестирование способствует росту капитала, увеличению доходов, защите сбережений от инфляции, распределению рисков и финансированию различных проектов. Несколько советов тем, кто хочет начать инвестировать, дал основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор с 17-летним опытом Евгений Ходченков.
«Если вы только начинаете инвестировать, запомните золотое правило: не инвестируйте, пока не научитесь копить. Преждевременные инвестиции могут не только не принести прибыли, но и отбить желание заниматься этим в будущем. Инвестировать нужно только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Если вы тратите последние средства на активы, то останетесь без "подушки безопасности". Болезнь, потеря работы, срочные расходы — а средства недоступны», — приводит слова инвестора RuNews24.ru.
Перед тем, как начать инвестировать, необходимо иметь запас в размере шести месячных расходов. Если ежемесячные траты составляют 50 000 рублей, значит, следует накопить минимум 300 000 рублей. Это нужно для финансовой стабильности, пояснил Ходченков.
Инвестор советует выбирать активы, которые приносят успехи, а не вызывают сомнения и страхи.
Евгений Ходченков подчеркнул, что инвестиции — это долгосрочный процесс. Начинать следует с малых сумм, учиться на положительном опыте и постепенно увеличивать вложения.