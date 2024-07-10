Экономика

Стартап по развитию мараловодства хотят запустить в Псковской области

На конкурс по предоставлению грантов «Агростартап» было подано 33 заявки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Николай Романов в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

По его словам, девять заявок было отклонено, так как некачественно были оформлены документы. «Итого 24 заявки. Это небольшое число. Но среди претендентов на гранты очень много молодежи. Это классно», - сказал Николай Романов.

Также он отметил, что среди стартаперов много детей фермеров, и они ведут свою деятельность порой успешнее, чем родители. Хотя им очень сложно разобраться во всех вопросах, составить бизнес-план.

Направления, на которые участники конкурса просят гранты, — самые разные: молочное животноводство, сыроделие, садоводство, козоводство и даже мараловодство.

«В прошлом году у нас были улитки. В этом году маралы. Попробуем», - сказал он.

На поддержку начинающих фермеров было направлено 68 млн рублей.

Добавим, мараловодство – отрасль сельского хозяйства, возникшая на Алтае в XIX веке. Благородные олени - маралы - содержатся в полудиких условиях ради пантов – неокостеневших рогов, используемых в восточной медицине и фармацевтике.