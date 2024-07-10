Экономика

Три семейные фермы в Псковской области получат в этом году господдержку

Победителями конкурсов «Агростартап» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» стали 13 начинающих фермеров и три семейные фермы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Николай Романов в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

По его словам, грантополучателями стали агростартаперы из девяти районов области: Псковского, Дедовичского, Палкинского, Великолукского, Новосокольничского, Опочецкого, Печорского, Себежского и Новоржевского.

На конкурс «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» было подано шесть заявок, из них конкурсная комиссия отобрала три. Два гранта в размере 10 млн рублей получат фермерские хозяйства в Дедовичском и Псковской районах, один грант в размере 1.8 млн рублей - семейная ферма в Бежаницком районе.

Отметим, на поддержку начинающих фермеров в этом году направлено 68 млн рублей, на поддержку семейных ферм - 30 млн рублей.