Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Креативная экономика»: индустрия музыки

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Креативная экономика», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня речь пойдет об индустрии музыки. Бизнес или хобби? Можно ли заработать на жизнь музыкой в Псковской области? Что музыкантам мешает выходить на широкую аудиторию и каков рецепт успеха в этом деле? На эти и другие вопросы ответят:

Елизавета Степанова (Матрешка) - вокалистка авторского проекта lizamatryoshka и кавер-группы Drum&Jazz;

Анна Роор - музыкант, певица, педагог;

Дмитрий Волхонов — креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области;

Александр Боярков — директор Школы креативных индустрий.

В рамках программы «Креативная экономика» ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсуждают актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.