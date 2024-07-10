Экономика

Молодым музыкантам в Пскове помогут с заполнением портфолио

Портфолио для музыкальной группы очень важно. Об этом рассказал креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Бывает, ты заходишь в группу (в соцсетях). Вроде ничего, а ни одной фотографии, ни одного видео, ничего нет. Как живут?» - размышляет Дмитрий Волхонов.

Вокалистка авторского проекта lizamatryoshka и кавер-группы Drum&Jazz Елизавета Степанова (Матрешка) в эфире рассказала, что во время шоукейса «За музыкой» для начинающих музыкантов в возрасте от 16 до 35 лет в Пскове выступающих будут снимать, чтобы помочь им с оформлением портфолио.

«Ребят будут снимать, часто очень тяжело даже себя снять. Мы их снимем, запишем. Вот вам и портфолио. Берите, работайте с ним», - сказала Елизавета Степанова.