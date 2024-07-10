Экономика

Первый комбайн для уборки черной смородины работает в Псковской области

Первый в регионе комбайн для уборки черной смородины работает в фермерском хозяйстве в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по сельскому хозяйству, фермер Александр Кривенков приобрел технику на грантовую поддержку в прошлом году.

«Теперь урожай ягод с площади в 28 гектар можно собрать быстро и оперативно», - отметили в комитете.

Напомним, что грант в размере 5 млн рублей фермерское хозяйство получило на выращивание черной смородины. Ягода растет на участке площадью 28 га. Кроме того, в 2023 году ягодный сад был заложен еще и на участке размером 5 га.

Помимо специального комбайна для сбора ягоды, на грантовые средства были приобретены новый трактор и опрыскиватель.