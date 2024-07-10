Экономика

Псковский завод «Титан Полимер» примет участие в реализации нацпроекта «Новые материалы и химия»

Псковский завод «Титан Полимер» примет участие в работе по реализации нового национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Пскове.

Михаил Ведерников напомнил, что в этом месяце сразу на нескольких федеральных площадках обсуждались параметры нового президентского национального проекта «Новые материалы и химия». Глава региона назвал цифры, говорящие о значимости этого направления: «Предполагается создание 55 производственных цепочек и обеспечение выпуска более 270 видов различной продукции. Объем беспрецедентный. Внимание со стороны руководства государства этому направлению тоже самое пристальное. Поэтому он выделяется в отдельный национальный проект».

«Для нас, с одной стороны, очень приятно, с другой стороны — огромная ответственность то, что якорный резидент нашей особой экономической зоны "Моглино" - завод "Титан Полимер" - будет играть в этой работе значимую роль», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, для региона это дополнительные возможности и дополнительные доходы в бюджет. «В тоже время это серьезные вызовы: нужно своевременно закрывать потребность в высококвалифицированных кадрах», - сказал он.

Губернатор отметил, что в работе по подготовке кадров у региона роль координирующая. «Мы с тесной связке находимся с Псковским университетом. Наша стратегическая задача — наличие возможностей по подготовке и своевременному предоставлению кадров для наших инвесторов», - сказал он. По его словам, при подготовке кадров учитываются потребности тех предприятий, которые уже работают на территории региона либо планируют здесь открытие своих производств. «За период 2-3 года можно дать хорошие компетенции и возможность пройти практику на этих предприятиях», - заметил Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что особое внимание уделяется соотечественникам, которые приезжают на территорию области. «Особенно приятно, что едут специалисты трудоспособного возраста. Речь идет не об обучении с нуля, а о переподготовке и получении дополнительных компетенций», - сказал глава региона.

Еще один большой амбициозный проект — создание инжинирингового центра. «Проект сложный. Средствами региона нам его не вытянуть. Группа компаний «Титан» в этом играет серьезную роль. Мы вместе работаем над тем, чтобы получить федеральную поддержку. В перспективе этот инжиниринговый центр будет обеспечивать кадрами не только предприятия группы компаний. Это будут высококлассные специалисты для всей страны», - добавил губернатор.