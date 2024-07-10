Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где в Пскове получить права
творог правда и мифы
обзор
«Чистая вода» в Псковской области
экзотика агротуризм
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
вкусное Пушкиногорье
Без срока давности
Господин Рейтингомер
«Банщикам» закон не писан?
новый взгляд на бизнес
вакансий хоть отбавляй
О сохранении лесов лесов и водоёмов
ENERGY кешбэк-игра
творожные истории
 
 
 
ещё Экономика 10.07.2024 11:370 Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22% 26.07.2024 12:360 Цены восстановленных смартфонов в России подскочили на 40% 26.07.2024 11:440 Локальные серверы или облако: что выбрать для бизнеса? 26.07.2024 11:380 Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения 26.07.2024 10:400 Сбер: С начала 2024 года в СЗФО количество новых предпринимателей выросло на 16% 26.07.2024 09:380 Вторая очередь завода по производству БОПЭТ плёнок в Псковской области готова к запуску
 
 
 
Самое популярное 19.07.2024 12:494 Интерактив: Бескультурные на джазе 23.07.2024 10:420 Семерых погибших в зоне спецоперации бойцов похоронили в Псковской области 22.07.2024 14:430 «С днем рождения, Псков!»: какие яркие события ждут жителей и гостей города 22.07.2024 10:170 18-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими на Юбилейной в Пскове. ФОТО 25.07.2024 19:244 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Локальные серверы или облако: что выбрать для бизнеса?

26.07.2024 11:44|ПсковКомментариев: 0

Растет бизнес — растет и команда. В определенный момент приходит время объединять сотрудников в общей рабочей среде для более продуктивного взаимодействия, поскольку мощностей обычных пользовательских сервисов уже не хватает. Для решения этой задачи есть два решения — построить свою IT-инфраструктуру или использовать облачные сервисы. Что представляет собой каждое и какие у них плюсы — в материале.

 

Шкаф для информации 

Сервер — это физическое устройство, которое хранит данные и обеспечивает работу корпоративных сервисов. Он стоит у вас в офисе в отдельном помещении (для такого оборудования важен микроклимат) или его можно арендовать в дата-центре. Серверы обеспечивают высокую производительность и полный контроль над всеми аспектами IT-инфраструктуры. Вы сами решаете, какое оборудование использовать, как его настраивать и обновлять. Сотрудники подключаются к такому серверу как правило из офиса, хотя обычно есть возможность настраивать удаленный доступ — это определяется политикой конфиденциальности компании.

Чтобы его обслуживать, нужно нанимать специалистов. Кроме того, создание собственной инфраструктуры требует значительных затрат на старте. В первый год расходы могут быть в три раза выше, чем в последующие, так как нужно приобрести оборудование, оплатить лицензии, настроить сеть на каждом устройстве, обеспечить бэкапы, обучить персонал. Также помните, что оборудование устаревает, поэтому обновлять его компоненты стоит каждые три — пять лет.

Невидимое хранение 

Облачные решения — это удаленные ресурсы, доступ к которым можно организовать откуда угодно. Они включают место для хранения данных, вычислительные мощности и другие IT-услуги. Облако обеспечивает совместный удаленный доступ к хранящейся на нем информации, а файл не потеряется в случае сбоя — все данные хранятся на разных серверах. 

Например, Яндекс 360 для бизнеса предлагает SaaS-решения для работы: корпоративная Почта, общий Календарь, Диск для хранения данных, Документы для совместной работы, Телемост для видеоконференций, Трекер для управления процессами и проектами. С их помощью задачи может выполнять достаточно большая команда. Работа происходит в так называемом закрытом контуре, в который не могут проникнуть те, у кого нет учетных записей для доступа. Клиенту нужно только выбрать подходящий тариф.

В данном случае затраты ниже: платить за оборудование не надо, технические специалисты в штате тоже не нужны. Настройка, обучение, обновления, «переезд» офиса — все берет на себя поставщик услуги. 

«Бизнес, решившийся на внедрение SaaS-платформы, часто беспокоится о безопасности данных компании. Обеспечение надежности самого сервиса находится в зоне ответственности поставщика услуги. Ежедневное резервное копирование позволяет защитить клиентские данные от различных форс-мажоров, в том числе, от возможных сбоев и поломок оборудования. Хранящаяся информация максимально защищена, ведь все дата-центры компании располагаются в России. Например, все данные пользователей Яндекс Почты защищены в соответствии с международными стандартами безопасности. Потенциально опасные электронные письма технология Спамооборона блокирует заранее, не доставляя их клиентам. Такой комплексный подход – одно из главных преимуществ SaaS-платформ», — пояснил руководитель отдела продаж Яндекс 360 для бизнеса Роман Королев.

Когда выбрать сервер, а когда — облако 

Если у компании есть ресурсы для создания и поддержания локальной инфраструктуры, свой сервер — логичное решение. Вы сами отвечаете за безопасность данных и не зависите от сторонних поставщиков. Его мощности также можно расширять, хотя это и занимает достаточно много времени. Кроме того, на сервере также можно настроить удаленный доступ сотрудников к файлу. Это требует некоторых усилий, но данные не выходят за пределы внутренней системы. 

Облако — выбор для тех, кому важны гибкость и возможность быстрого масштабирования. Затраты на установку и обслуживание облака ниже, но важно учитывать, что работа сервера зависит от вендора, который самостоятельно обслуживает локальную сеть и обеспечивает безопасность данных. Команду можно подключить к работе откуда угодно. Приятный плюс — понятный интерфейс: уже знакомые большинству сервисы, только в рабочем контуре.

Источник: Яндекс 360 для бизнеса

Теги: #бизнес
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?
В опросе приняло участие 221 человек
26.07.2024, 12:360 Цены восстановленных смартфонов в России подскочили на 40% 26.07.2024, 12:270 Почти 2,5 тысячи домов планируют газифицировать в Великих Луках 26.07.2024, 12:170 Руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов избавился от приставки врио 26.07.2024, 12:150 «Квартирник»: Детский ансамбль «Талантика» об особом подходе в обучении и поиске талантов
26.07.2024, 12:100 Факты незаконного привлечения к труду иностранцев выявили в Псковской области 26.07.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Вновьразрешенграм и Скорозапретяттуб, проклятие Славковичей и Дни города Пскова в соцсетях 26.07.2024, 11:510 Роспотребнадзор: ГМО и антибиотиков в колбасе на псковских прилавках не обнаружено 26.07.2024, 11:490 Псковский перинатальный центр стал лауреатом конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ»
26.07.2024, 11:440 Локальные серверы или облако: что выбрать для бизнеса? 26.07.2024, 11:400 «На пятой передаче»: Ловушки для дорожников и «Особенности национального дорожного ремонта» 26.07.2024, 11:380 Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения 26.07.2024, 11:251 Николай Козловский поручил усилить контроль за газификацией в Великих Луках
26.07.2024, 11:220 Псковская птицефабрика заплатит более 3 млн рублей негативное воздействие на систему водоотведения 26.07.2024, 11:080 Перспективы ремонта проспекта Ленина в Великих Луках озвучил глава города 26.07.2024, 11:050 Артиллерийский снаряд обнаружили в Палкинском районе 26.07.2024, 10:560 Новый легкоатлетический корпус появится в Великих Луках
26.07.2024, 10:510 Движение транспорта по улице Вокзальной в Пскове частично ограничат с 29 июля 26.07.2024, 10:500 Николай Козловский: Основная задача руководства города – создание комфортных условий для жизни великолучан 26.07.2024, 10:460 Турнир по пляжному волейболу пройдет на гдовском фестивале «Наше море» 26.07.2024, 10:400 Великие Луки на постоянной основе помогают бойцам СВО и их семьям — глава города
26.07.2024, 10:400 Сбер: С начала 2024 года в СЗФО количество новых предпринимателей выросло на 16% 26.07.2024, 10:340 За год в Великих Луках построили более 30 тысяч квадратных метров жилья 26.07.2024, 10:340 «Хайпожоры»: Вновьразрешенграм и Скорозапретяттуб, проклятие Славковичей и Дни города Пскова в соцсетях 26.07.2024, 10:300 О работе с обращениями граждан рассказал глава Великих Лук
26.07.2024, 10:280 Главный редактор издания «Солдаты Победы»: Девятый том — не венец, это этап большой работы 26.07.2024, 10:220 Автомобиль Nissan горел ночью на Рижском проспекте в Пскове 26.07.2024, 10:101 Митрополит Арсений: Любимый Псков навсегда останется в моем сердце 26.07.2024, 09:590 Жительницу Палкинского района обманул мошенник в день ее рождения
26.07.2024, 09:480 Свыше 70% псковских компаний устанавливают оклад по итогам собеседования — опрос 26.07.2024, 09:380 Вторая очередь завода по производству БОПЭТ плёнок в Псковской области готова к запуску 26.07.2024, 09:270 «Зверьё моё»: Служебная династия в великолукском СИЗО 26.07.2024, 09:150 Больше трети россиян принимали решение об отказе от работы по просьбе партнера
26.07.2024, 09:000 Россияне стали чаще путешествовать к рекам и озерам 26.07.2024, 08:420 О новом порядке списания задолженности по кредитам рассказали россиянам 26.07.2024, 08:200 Россия не поедет на первую Олимпиаду по киберспорту 26.07.2024, 08:000 Траты на домашнее питание россияне сократили до пятилетнего минимума
26.07.2024, 07:402 Россия выдаст другим странам госкредитов на полтриллиона рублей 26.07.2024, 07:200 Врачи заявили, что умеренный стресс замедляет процессы старения человека 26.07.2024, 07:001 Россиянам перечислили главные признаки прослушки на телефоне 25.07.2024, 22:002 Помочь собрать детей из малообеспеченных семей в школу предлагают псковичам
25.07.2024, 21:400 Продолжается ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией 25.07.2024, 21:204 Псковская инфекционная больница 26 июля организует День открытых дверей 25.07.2024, 21:040 Преступна иммиграция: как мигранты без знания языка попадают в Россию 25.07.2024, 21:002 Лекция «Тайна имени в философии отца Павла Флоренского» пройдет в Пскове
25.07.2024, 20:570 Первенство по футболу среди мальчиков до 15 лет проведут в Пскове 25.07.2024, 20:400 Неявку на работу псковичи чаще всего объясняют плохим самочувствием — опрос  25.07.2024, 20:200 Нетрезвые водители за рулем ГАЗ и Nissan попались псковским полицейским 25.07.2024, 20:170 Псковским детям рассказали о профессии криминалиста
25.07.2024, 20:000 Усвятский район получил 10 млн рублей на ремонт дорог местного значения 25.07.2024, 19:400 Опубликована программа фестиваля реконструкции «Железный град» в Изборске 25.07.2024, 19:244 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии 25.07.2024, 19:200 Книжная выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове
25.07.2024, 19:100 Осенью в Пскове состоится конкурс проектов молодых ученых-химиков 25.07.2024, 19:000 Именной трактор «Княгиня Ольга» приехал на предприятие «ПсковАгроИнвест» 25.07.2024, 18:550 Спецотделение судебных приставов по Псковской области перечислило в бюджет 118 млн рублей 25.07.2024, 18:510 Для 12% соискателей работы в Пскове неприемлемо отсутствие оклада — опрос
25.07.2024, 18:490 Первый комбайн для уборки черной смородины работает в Псковской области 25.07.2024, 18:481 Великолучанке грозит наказание за серию похищений сыра 25.07.2024, 18:452 Вопросы добровольного переселения соотечественников обсудили в Пскове 25.07.2024, 18:430 Аккаунты десяти псковичей на «Госуслугах» заблокировали мошенники
25.07.2024, 18:410 В Спасо-Преображенском соборе поставили баннер с историей угрозы его уничтожения 25.07.2024, 18:400 Поддельное сливочное масло выявили в псковском онкодиспансере 25.07.2024, 18:380 В фонд Псковского музея поступили работы петербургской художницы 25.07.2024, 18:350 «Титан-Полимер» будет усиливать работу по подготовке кадров для химической отрасли
25.07.2024, 18:330 Торговая ярмарка «Лешуга» пройдет в Пскове в августе 25.07.2024, 18:280 Страховые пенсии работающих псковичей увеличат с 1 августа 25.07.2024, 18:220 Псковский завод «Титан Полимер» примет участие в реализации нацпроекта «Новые материалы и химия» 25.07.2024, 18:120 30-градусную жару прогнозируют на территории Псковской области 26 июля
25.07.2024, 18:100 «Сообразим на троих»: Кто прав у левых и оправдывают ли городские праздники ожидания псковичей и туристов? ВИДЕО 25.07.2024, 18:060 «Биртман» и «Капитан Смоллетт» выступят на гдовском фестивале «Наше море» 25.07.2024, 17:580 Презентация псковского тома книги «Солдаты Победы» состоялась в областной библиотеке 25.07.2024, 17:550 Автомобиль и мотоцикл столкнулись на перекрестке улиц Труда и Застенной в Пскове
25.07.2024, 17:520 Парк «Волшебная гора» в Пскове в преддверии открытия посетил губернатор 25.07.2024, 17:450 Пропавшие в Великих Луках дошкольники сбежали во время дневной прогулки 25.07.2024, 17:420 Завершен ремонт воинского мемориала в сквере у Дома офицеров в Пскове 25.07.2024, 17:300 Дмитрий Аленичев на фестивале «Футбольный фейерверк» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru