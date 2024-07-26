Экономика

Псковская область заняла 59 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства

Псковская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года по версии платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Псковская область заняла 59 место, обогнав многие регионы СЗФО.

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,95 балла. Кварталом ранее регион занимал второе место в рейтинге с показателем в 76,45 балла. На одну активную вакансию в Амурской области приходится 2,8 резюме, этот показатель за последние три месяца чуть снизился (было 3,1). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 92 600 рублей (+8 300 рублей ко II кварталу), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 19 427 рублей. Среди соискателей региона 75,2% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее – 73,2%) и только 1,5%, наоборот, хотели бы уехать из Амурской области (ранее – 1,4%).

Москва оказалась на 62 месте (69,62 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию. В Москве наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,4 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (92 200 рублей к 25 879 рублей).

В свою очередь, Псковская область по перспективности трудоустройства этим летом заняла 59 место, не изменив свои позиции за квартал (во втором квартале регион также был на 59 месте). В Псковской области, в отличие от Москвы, наблюдается более низкая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (2,5 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), а также низкое соотношение средней предлагаемой зарплаты к прожиточному минимуму (50 800 рублей к 16 675 рублей). При этом за последние три месяца средняя предлагаемая зарплата в регионе выросла на 300 рублей.

Значительнее же всего улучшила свое положение в рейтинге Республика Бурятия, которая поднялась с 39 на 9 место. За квартал итоговый балл региона вырос на 2,57 пункта (с 71,79 до 74,36). Наиболее существенные изменения коснулись уровня предлагаемой зарплаты: медиана выросла на 9 200 рублей (с 68 400 рублей до 77 600 рублей). При этом снизилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,7% до 1,3%) и выросла доля тех, кто точно к переезду не готов (с 76,0% до 80,3%).