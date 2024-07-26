Новая техника вышла на уборку урожая на полях ООО «ПсковАгроИнвест»

Урожай на полях предприятия ООО «ПсковАгроИнвест» собирают при помощи новой техники. Об этом Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.
Фото: «ПсковАгроИнвест»
«Еще один новичок автопарка вышел в поле собирать урожай рапса. Началась уборочная пора у работников сельского хозяйства», - рассказали на предприятии.
Компании «ПсковАгроИнвест» предстоит убрать более 4500 га зерновых культур.
Ранее сообщалось, что именной трактор «Княгиня Ольга», выпущенный в канун юбилея Ростсельмаш, приехал на предприятие «ПсковАгроИнвест».