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Экономика

Новая техника вышла на уборку урожая на полях ООО «ПсковАгроИнвест»

29.07.2024 20:48|ПсковКомментариев: 0

Урожай на полях предприятия ООО «ПсковАгроИнвест» собирают при помощи новой техники. Об этом Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фото: «ПсковАгроИнвест»

«Еще один новичок автопарка вышел в поле собирать урожай рапса. Началась уборочная пора у работников сельского хозяйства», - рассказали на предприятии. 

Компании «ПсковАгроИнвест» предстоит убрать более 4500 га зерновых культур.

Ранее сообщалось, что именной трактор «Княгиня Ольга», выпущенный в канун юбилея Ростсельмаш, приехал на предприятие «ПсковАгроИнвест». 

Теги: #псковагроинвест
Источник: Псковская Лента Новостей
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