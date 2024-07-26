Экономика

Службы курьерской доставки в регионе набирают популярность — Псковстат

32 млн рублей составил объем услуг курьерской доставки в Псковской области за январь-май 2024 года. Об этом Псковстат сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Службы курьерской доставки набирают популярность — многие псковичи постоянно пользуются их услугами. Курьеры доставляют продукты питания, документы или букеты цветов по любому адресу в четко оговоренные сроки, рассказали в Псковстате.

Объем услуг за этот год на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года (в сопоставимых ценах).