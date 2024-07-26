Экономика

Псковская область вошла в топ-3 самых перспективных регионов с точки зрения уровня конкуренции в сфере офлайн-торговли

Опубликован топ-20 российских регионов, где предпринимателю проще всего начать бизнес в сфере офлайн-торговли, например, открыть продуктовый магазин по франшизе. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Москва с Московской областью, Самарская, Свердловская и Ростовская области.

В топ-3 самых перспективных регионов с точки зрения уровня конкуренции вошли Алтайский край (1 953 предприятия торговли в регионе), Псковская (3 883 торговые точки) и Курская (5 529 точек) области. В них зарегистрировано меньше всего действующих продуктовых и специализированных непродовольственных магазинов — а значит, нет перенасыщения рынка. + Самая низкая цена за квадратный метр арендуемой площади отмечена в Смоленской, Псковской и Брянской областях, а также в Республике Дагестан — средняя оценка по этому параметру в этих регионах составила 9,44 из 10 возможных или 500 рублей за квадратный метр в пересчете на реальные деньги.

«Локация и особенности помещения — один из ключевых факторов прибыльности продуктового магазина. Чтобы заранее оценить их, нужна экспертиза. Мы помогаем предпринимателям найти подходящие варианты недвижимости в интересующем регионе и просчитать примерный товарооборот магазина в этом месте. Автоматизированная система подбора и оценки локаций позволяет сделать это с точностью до 90%. Сейчас мы все чаще видим, что собственники недвижимости тоже интересуются франшизой и приходят в ритейл. В удачной локации магазин может приносить доход в два раза выше, чем при сдаче того же помещения в аренду», — пояснила руководитель направления департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка» Валерия Осташева.

Исследование провели аналитики «Авито Недвижимости» и «Пятёрочки». Эксперты рассчитали индекс торговой привлекательности регионов на основе 4 показателей. Ключевой из них — количество подходящих помещений для развития бизнеса в торговле. Также учитывалась средняя стоимость «квадрата» торговой площади, число действующих торговых предприятий по статистике Росстата и средний чек в магазинах сети. Так в рейтинге отразили уровень конкуренции в ретейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов, пишет «Фонтанка».

«Говоря об открытии франшизы в сфере ретейла, в среднем в каждом регионе есть более пятисот объектов, размещенных на платформе, подходящих по формату и площади. Помимо ключевых факторов, которые учитывались при проведении исследования, важно также брать во внимание уровень проникновения e-commerce в целом и сервисов доставки в частности в каждом из регионов. И, в отличии от столиц и городов-миллионников, регионы в этом смысле являются гораздо более привлекательными для открытия франшизы. Однако важно понимать, что выведенный нами индекс отражает скорее общую картину и бизнес-потенциал каждого лота индивидуален. Его, кстати, можно оценить с помощью специального отчета, который предоставляется на нашей платформе по каждому объявлению», — прокомментировал руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

В среднем в одном регионе насчитывается около 550 актуальных предложений по аренде недвижимости для ритейла — без учета Москвы и Санкт-Петербурга с областями, где число таких объектов существенно выше.

Кроме этих регионов, в топ-5 по количеству свободных торговых помещений вошли Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Динамичнее всего предложение в сфере аренды помещений под торговлю весной 2024 года росло в Пермском крае (+28%), Калужской (+25%) и Курской областях (+24%), а также в Краснодарском крае (+24%).

Самая низкая цена за квадратный метр арендуемой площади отмечена в Смоленской, Псковской и Брянской областях, а также в Республике Дагестан — средняя оценка по этому параметру в этих регионах составила 9,44 из 10 возможных или 500 рублей за квадратный метр в пересчете на реальные деньги.