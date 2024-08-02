Попасть в «Пятерочку»: как грантовая поддержка поможет фермерскому картофелю завоевать торговые сети

Гранты семейных ферм — это реальная помощь аграриям: денежная дотация предоставляется на конкурсной основе безвозмездно. Это своего рода подарок, который при целевом использовании позволит фермерским хозяйствам не только решать актуальные проблемы, но и развиваться.
В Псковской области в этом году грантовую поддержку получили три семейные фермы. О каких суммах идет речь, на что будут потрачены эти средства и какие результаты ожидаются от финансовой поддержки, Псковской Ленте Новостей рассказал один из победителей конкурса — фермер из Бежаницкого района Александр Дмитриев.
Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Дмитриева работает в деревне Дворцы Бежаницкого района уже пятнадцать лет. «В 2009 году, следуя примеру соседнего фермерского хозяйства, решил заниматься выращиванием картофеля. Начинал с нуля. Из техники был только трактор», - вспоминает фермер.
Но зато было профильное образование и многолетний опыт работы в сельском хозяйстве. Александр Дмитриев вырос в Бежаницком районе, после службы в армии учился в Псковском сельхозтехникуме, потом устроился на работу в местный совхоз.
«С сельским хозяйством связан с 1990 года. Работал механизатором в хозяйстве, но потом наступило непростое время, колхозы стали разваливаться, и я ушел из этой сферы в торговлю. Некоторое время занимался предпринимательской деятельностью, но в итоге решил вернуться обратно — к работе на земле», - говорит он.
И снова стал трудиться в аграрной отрасли, но уже не наемным работником, а владельцем фермерского хозяйства. «Это уже было другое сельское хозяйство», - замечает он.
На момент регистрации КФХ у фермера даже не было земли. «У совхоза выкупил небольшое помещение для хранения картофеля. Сделал ремонт. Начинал производство с гектаров двух-трех. Конечно, было непросто», - отмечает Александр Дмитриев. Позднее на базе КФХ была создана семейная ферма.
Рассчитывать приходилось только на свои силы. Средств не хватало — приходилось брать кредиты. «Но помощь была. Те же заемные средства предоставлялись нам на льготных условиях. А суммы не маленькие. На реконструкцию хранилища брали 5 млн рублей», - говорит он.
Теперь в хозяйстве пять тракторов, картофельные комбайны. В основном, вся техника российского и белорусского производства. Поэтому от санкций фермер не пострадал, с запчастями для сельхозмашин проблем нет.
Свое хозяйство фермер считает небольшим. «На 20 га выращиваем овощи: картофель, свеклу. Стараемся, чтобы наша продукция была высокого качества. Также планируем выращивать свеклу, морковь и капусту. Для этих целей в этом году по льготной цене для КФХ приобрели еще 15 га земли из фонда района», - говорит он.
Овощное направление фермер выбрал по многим причинам: «Совхоз, в котором я работал, занимался выращиванием картофеля. Поэтому чуть-чуть технологию я знал. Кроме того, овощи всегда пользуются спросом».
Сорта картофеля постоянно обновляются. Семена Александр Дмитриев уже много лет покупает в Вологодской области, в кооперативе «Устюженский картофель». Не все сорта прижились в зоне рискованного земледелия. «Были и ошибки. Но без ошибок не будет результата», - уверен фермер.
Сейчас вся продукция ИП ГКФХ Дмитриев А.А. отличается хорошими вкусовыми качествами и ее с удовольствием берут покупатели со всей России. «География большая: Московская область, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия. Сейчас договариваемся с нашим райпо — возможно, скоро картофель появится и на полках местных магазинов», - отмечает фермер.
А вот с торговыми сетями хозяйство пока не работает. Но, возможно, господдержка поможет решить и эту проблему.
Проект Александра Дмитриева «Организация производства, хранения и реализации картофеля» прошел конкурсный отбор на получение гранта. Помощь от государства в размере 8 млн рублей потребовалась на реконструкцию картофелехранилища в деревне Клинково и приобретение оборудования.
«На свои деньги мы уже начали реконструкцию хранилища. Часть грантовых средств также пойдет на эти цели. Другая часть — на дооборудование автоматической линии упаковки овощей в сетки от 5 до 25 кг. По покупке и поставке узлов линии ведутся переговоры с российским заводом «Клинмаш» под Москвой. Автоматизация облегчит наш труд», - уверен фермер.
Кроме того, определенные требования к упаковке предъявляют торговые сети. Установка механизированной линии сделает возможным реализацию фермерской продукции в «пятерочках» и «магнитах».
Объемы овощной продукции и до получения гранта были неплохими. Но теперь фермер надеется выйти на урожай 400 центнеров с гектара. А капусты можно получить и до 1000 центнеров с гектара.
Помимо работы по реконструкции хранилища, в хозяйстве готовятся к уборке урожая. «Мой день начинается по-разному, но никогда позднее 7 часов утра. Работаем на полях. Хранилище ремонтируем, а также технику. Ничего особенного не происходит. Каждодневная работа. С утра до вечера без выходных. Но это не только мы так работаем. Все фермеры так работают», - замечает Александр Дмитриев.
Светлана Синцова