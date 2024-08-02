Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легкий пар: готовь баню летом
О сохранении лесов лесов и водоёмов
обзор
новый взгляд на бизнес
«Чистая вода» в Псковской области
карта отдыха и туризма
Без срока давности
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
Другой век псковских аграриев
Господин Рейтингомер
«Банщикам» закон не писан?
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
гранты для фермеров
Жизненно важный онлайн
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Экономика 02.08.2024 16:360 «Дневной дозор»: как очередное повышение ключевой ставки отразится на бизнесе и потребителях? 03.08.2024 09:400 Маслоэкстракционный завод появится на территории ОЭЗ «Моглино» 03.08.2024 09:000 Попасть в «Пятерочку»: как грантовая поддержка поможет фермерскому картофелю завоевать торговые сети 02.08.2024 16:360 «Дневной дозор»: как очередное повышение ключевой ставки отразится на бизнесе и потребителях? 02.08.2024 13:270 «Школа фермера» начала набор учеников в Псковской области 02.08.2024 11:190 Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов по динамике промышленного производства
 
 
 
Самое популярное 29.07.2024 13:390 Пропавшую девятнадцатилетнюю псковичку нашли погибшей 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 30.07.2024 10:460 Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 28.07.2024 22:590 В Пскове пропала 19-летняя девушка с татуировками
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Попасть в «Пятерочку»: как грантовая поддержка поможет фермерскому картофелю завоевать торговые сети

03.08.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Гранты семейных ферм — это реальная помощь аграриям: денежная дотация предоставляется на конкурсной основе безвозмездно. Это своего рода подарок, который при целевом использовании позволит фермерским хозяйствам не только решать актуальные проблемы, но и развиваться.

В Псковской области в этом году грантовую поддержку получили три семейные фермы. О каких суммах идет речь, на что будут потрачены эти средства и какие результаты ожидаются от финансовой поддержки, Псковской Ленте Новостей рассказал один из победителей конкурса — фермер из Бежаницкого района Александр Дмитриев.

 

Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Дмитриева работает в деревне Дворцы Бежаницкого района уже пятнадцать лет. «В 2009 году, следуя примеру соседнего фермерского хозяйства, решил заниматься выращиванием картофеля. Начинал с нуля. Из техники был только трактор», - вспоминает фермер.

Но зато было профильное образование и многолетний опыт работы в сельском хозяйстве. Александр Дмитриев вырос в Бежаницком районе, после службы в армии учился в Псковском сельхозтехникуме, потом устроился на работу в местный совхоз.

«С сельским хозяйством связан с 1990 года. Работал механизатором в хозяйстве, но потом наступило непростое время, колхозы стали разваливаться, и я ушел из этой сферы в торговлю. Некоторое время занимался предпринимательской деятельностью, но в итоге решил вернуться обратно — к работе на земле», - говорит он.

И снова стал трудиться в аграрной отрасли, но уже не наемным работником, а владельцем фермерского хозяйства. «Это уже было другое сельское хозяйство», - замечает он.

Начинали с нуля

На момент регистрации КФХ у фермера даже не было земли. «У совхоза выкупил небольшое помещение для хранения картофеля. Сделал ремонт. Начинал производство с гектаров двух-трех. Конечно, было непросто», - отмечает Александр Дмитриев. Позднее на базе КФХ была создана семейная ферма.

Рассчитывать приходилось только на свои силы. Средств не хватало — приходилось брать кредиты. «Но помощь была. Те же заемные средства предоставлялись нам на льготных условиях. А суммы не маленькие. На реконструкцию хранилища брали 5 млн рублей», - говорит он.

Теперь в хозяйстве пять тракторов, картофельные комбайны. В основном, вся техника российского и белорусского производства. Поэтому от санкций фермер не пострадал, с запчастями для сельхозмашин проблем нет.

Свое хозяйство фермер считает небольшим. «На 20 га выращиваем овощи: картофель, свеклу. Стараемся, чтобы наша продукция была высокого качества. Также планируем выращивать свеклу, морковь и капусту. Для этих целей в этом году по льготной цене для КФХ приобрели еще 15 га земли из фонда района», - говорит он.

Овощное направление фермер выбрал по многим причинам: «Совхоз, в котором я работал, занимался выращиванием картофеля. Поэтому чуть-чуть технологию я знал. Кроме того, овощи всегда пользуются спросом».

Сорта картофеля постоянно обновляются. Семена Александр Дмитриев уже много лет покупает в Вологодской области, в кооперативе «Устюженский картофель». Не все сорта прижились в зоне рискованного земледелия. «Были и ошибки. Но без ошибок не будет результата», - уверен фермер.

Увеличить урожай и попасть в сети

Сейчас вся продукция ИП ГКФХ Дмитриев А.А. отличается хорошими вкусовыми качествами и ее с удовольствием берут покупатели со всей России. «География большая: Московская область, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия. Сейчас договариваемся с нашим райпо — возможно, скоро картофель появится и на полках местных магазинов», - отмечает фермер.

А вот с торговыми сетями хозяйство пока не работает. Но, возможно, господдержка поможет решить и эту проблему.

Проект Александра Дмитриева «Организация производства, хранения и реализации картофеля» прошел конкурсный отбор на получение гранта. Помощь от государства в размере 8 млн рублей потребовалась на реконструкцию картофелехранилища в деревне Клинково и приобретение оборудования.

«На свои деньги мы уже начали реконструкцию хранилища. Часть грантовых средств также пойдет на эти цели. Другая часть — на дооборудование автоматической линии упаковки овощей в сетки от 5 до 25 кг. По покупке и поставке узлов линии ведутся переговоры с российским заводом «Клинмаш» под Москвой. Автоматизация облегчит наш труд», - уверен фермер.

Кроме того, определенные требования к упаковке предъявляют торговые сети. Установка механизированной линии сделает возможным реализацию фермерской продукции в «пятерочках» и «магнитах».

Объемы овощной продукции и до получения гранта были неплохими. Но теперь фермер надеется выйти на урожай 400 центнеров с гектара. А капусты можно получить и до 1000 центнеров с гектара.

Помимо работы по реконструкции хранилища, в хозяйстве готовятся к уборке урожая. «Мой день начинается по-разному, но никогда позднее 7 часов утра. Работаем на полях. Хранилище ремонтируем, а также технику. Ничего особенного не происходит. Каждодневная работа. С утра до вечера без выходных. Но это не только мы так работаем. Все фермеры так работают», - замечает Александр Дмитриев.

В этом году на поддержку фермерских хозяйств Псковской области в рамках конкурсных отборов и грантов было направлено более 136 млн рублей. 13 хозяйств получили гранты «Агростартап» на сумму 68,4 млн рублей. 28 млн рублей направлено на развитие семейных ферм. Три победителя получат финансирование на реконструкцию картофелехранилища в Бежаницком округе, строительство коровника в Дедовичском районе и модернизацию овощехранилища в Псковском районе.

Светлана Синцова

Теги: #фермер #поддержка фермеров
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
В опросе приняло участие 142 человека
03.08.2024, 10:010 В России за два месяца лета утонули более 1170 человек 03.08.2024, 09:400 Маслоэкстракционный завод появится на территории ОЭЗ «Моглино» 03.08.2024, 09:200 Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России 03.08.2024, 09:000 Попасть в «Пятерочку»: как грантовая поддержка поможет фермерскому картофелю завоевать торговые сети
02.08.2024, 23:310 Участок улицы Текстильной затопило в Пскове после ливня 02.08.2024, 23:190 «Просто разрыв!»: группа «Биртман» выступила на фестивале «Наше море» в Гдове 02.08.2024, 22:550 Мастер-класс по воркауту провели для футболистов в Пскове 02.08.2024, 22:470 Проект создания трудовых отрядов подростков в Пскове получил грант
02.08.2024, 22:320 Военных в псковском госпитале активистки «Женского движения Единой России» поздравили с Днем ВДВ 02.08.2024, 22:220 Мальчик на велосипеде погиб в результате ДТП в Новоржевском округе 02.08.2024, 22:001 Психолог выразил обеспокоенность в связи с набирающей популярность субкультурой фурри 02.08.2024, 21:410 Почти 50 воспитанников балетных школ России прибыли на фестиваль в Пушкиногорье
02.08.2024, 21:400 Лабиринты Псковского музея покажут на сборной экскурсии 02.08.2024, 21:210 26 презентационных кубов выставят в Пскове к 80-летию со дня образования региона 02.08.2024, 21:200 В Стругах Красных завершился первый этап благоустройства набережной реки Щировка 02.08.2024, 21:140 Опубликована карта площадок изборского фестиваля «Железный град»
02.08.2024, 21:080 Этап конкурса «Молодой профсоюзный лидер России» стартовал в Псковской области 02.08.2024, 21:030 Выпускников Псковского филиала университета ФСИН назначили на первые должности 02.08.2024, 21:000 Фотовыставка «Без барьеров» откроется в Псковской областной библиотеке 02.08.2024, 20:570 Сбор средств на портфели для детей из нуждающихся семей проводят в Псковской области
02.08.2024, 20:540 В путешествие на родину княгини Ольги приглашают псковичей 02.08.2024, 20:500 72-летняя псковичка перевела мошеннику 720 тысяч рублей 02.08.2024, 20:380 Картинная галерея Псковского музея пополнилась новыми работами 02.08.2024, 20:340 Тракторист псковского сельхозпредприятия отсудил у работодателя свыше 300 тысяч рублей
02.08.2024, 20:300 В Псковской области не разрешили провезти через границу три тонны корма для животных 02.08.2024, 20:250 Соцфонд с начала года вернул 68 псковичам с инвалидностью 50% от стоимости ОСАГО 02.08.2024, 20:180 Псковский музей запустил собственное шоу 02.08.2024, 19:570 Футбольный клуб «Псков» сыграет с лидером чемпионата СЗФО
02.08.2024, 19:410 Клуб «Терция» из Москвы примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове 02.08.2024, 19:343 «Чай втроем»: Ольга Тимофеева о стопроцентном счастье, детском каскадерстве и гаданиях на суженого. ВИДЕО 02.08.2024, 19:310 Праздничная вечёрка пройдёт в Псковском музее накануне Спасов 02.08.2024, 19:270 Фестиваль «Наше море» стартовал на берегу Чудского озера
02.08.2024, 19:152 О пути экономиста к председателю комитета по культуре рассказала вице-губернатор Ольга Тимофеева 02.08.2024, 19:070 Решение о ликвидации предприятия «Лифтмонтажсервис» в Пскове отменили на внеочередной сессии гордумы 02.08.2024, 18:550 Вахта памяти 02.08.2024, 18:472 Ольга Тимофеева: Я бы смогла сыграть вальс Доги и танго «Утомленное солнце»
02.08.2024, 18:381 Иностранца на автомобиле с псковскими номерами со стрельбой ловили на пути из центра Петербурга 02.08.2024, 18:340 Михаил Ведерников: ВДВ – сердце российской армии и гордость нашей страны 02.08.2024, 18:280 Множество открытий сделали авторы программы «Русская дорога» в музее-заповеднике «Михайловское» 02.08.2024, 18:210 Археологи начали самые масштабные за 2024 год раскопки в Пскове
02.08.2024, 18:010 На Земле 3-4 августа прогнозируют магнитные бури 02.08.2024, 17:500 Александр Борисов: День ВДВ – особенный праздник для псковичей 02.08.2024, 17:490 Труп собаки выбросили на улице Максима Горького в Пскове 02.08.2024, 17:380 Росмолодежь предложила новые правила для определения Молодежной столицы РФ
02.08.2024, 17:250 Одного из старейших десантников России поздравили псковичи с Днем ВДВ 02.08.2024, 17:130 Членство сенатора Савельева в «Единой России» приостановят на время следствия 02.08.2024, 17:020 Ко дню памяти убиенного священника Павла Адельгейма 02.08.2024, 16:512 Ольга Тимофеева о себе в детстве: Сорванец стопроцентный
02.08.2024, 16:430 Наружное освещение частично или полностью отсутствует на нескольких улицах Пскова 02.08.2024, 16:360 «Дневной дозор»: как очередное повышение ключевой ставки отразится на бизнесе и потребителях? 02.08.2024, 16:200 «Элита российских войск»: Александр Козловский поздравил псковских десантников с Днём ВДВ 02.08.2024, 16:120 Теплая погода вернется в Псковскую область на следующей неделе
02.08.2024, 16:090 Совфед одобрил закон об обязательном участии РАН в экспертизе школьных учебников 02.08.2024, 15:590 ЛДПР предложила обязать россиян содержать своих детей до 23 лет 02.08.2024, 15:480 Грузовик растерял трубы после столкновения с фурой на трассе «Псков» 02.08.2024, 15:410 Показательные выступления десантников устроили в псковском сквере на Четырех углах. ВИДЕО
02.08.2024, 15:270 Артисты из Карелии и Марий Эл выступят на фестивале «Великие традиции» в Пскове 02.08.2024, 15:210 Дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 3 августа 02.08.2024, 15:080 День Воздушно-десантных войск в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.08.2024, 14:570 Члена Совета Федерации заподозрили в организации убийства
02.08.2024, 14:520 Две многоэтажки в Печорах сменили «управляйку» на ООО «Новый квартал» 02.08.2024, 14:375 Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ 02.08.2024, 14:314 Псков под водой: почему не работает ливневая канализация и возможно ли это исправить? 02.08.2024, 14:180 «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях. ВИДЕО
02.08.2024, 14:010 Фотофакт: Дерево рухнуло в Ботаническом саду в Пскове 02.08.2024, 13:540 Подбросил голову свиньи: пскович держит в страхе бывшую жену и ребенка 02.08.2024, 13:410 Митрополит Матфей 3 августа совершит богослужение в Троицком соборе 02.08.2024, 13:270 «Школа фермера» начала набор учеников в Псковской области
02.08.2024, 13:210 Александр Борисов о новых законах, комиссии по контролю за реализацией госпрограмм и задачах на осеннюю сессию 02.08.2024, 13:080 Мужчина со светло-русыми волосами пропал в стругокрасненской деревне Цапелька 02.08.2024, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Ольгой Тимофеевой 02.08.2024, 13:001 Подготовку к выборам обсудили на встрече Медведева с фракцией «Единой России»
02.08.2024, 12:520 Псковский парашютист побил рекорд на всероссийским чемпионате ВС в Самаре 02.08.2024, 12:330 Кто воду мутит? 02.08.2024, 12:311 Причины двухнедельного отключения горячей воды перечислили в «Псковских тепловых сетях» 02.08.2024, 12:240 «Пастырь»: Ильин День. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru