Экономика

Попасть в «Пятерочку»: как грантовая поддержка поможет фермерскому картофелю завоевать торговые сети

Гранты семейных ферм — это реальная помощь аграриям: денежная дотация предоставляется на конкурсной основе безвозмездно. Это своего рода подарок, который при целевом использовании позволит фермерским хозяйствам не только решать актуальные проблемы, но и развиваться.

В Псковской области в этом году грантовую поддержку получили три семейные фермы. О каких суммах идет речь, на что будут потрачены эти средства и какие результаты ожидаются от финансовой поддержки, Псковской Ленте Новостей рассказал один из победителей конкурса — фермер из Бежаницкого района Александр Дмитриев.

Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Дмитриева работает в деревне Дворцы Бежаницкого района уже пятнадцать лет. «В 2009 году, следуя примеру соседнего фермерского хозяйства, решил заниматься выращиванием картофеля. Начинал с нуля. Из техники был только трактор», - вспоминает фермер.

Но зато было профильное образование и многолетний опыт работы в сельском хозяйстве. Александр Дмитриев вырос в Бежаницком районе, после службы в армии учился в Псковском сельхозтехникуме, потом устроился на работу в местный совхоз.

«С сельским хозяйством связан с 1990 года. Работал механизатором в хозяйстве, но потом наступило непростое время, колхозы стали разваливаться, и я ушел из этой сферы в торговлю. Некоторое время занимался предпринимательской деятельностью, но в итоге решил вернуться обратно — к работе на земле», - говорит он.

И снова стал трудиться в аграрной отрасли, но уже не наемным работником, а владельцем фермерского хозяйства. «Это уже было другое сельское хозяйство», - замечает он.

Начинали с нуля

На момент регистрации КФХ у фермера даже не было земли. «У совхоза выкупил небольшое помещение для хранения картофеля. Сделал ремонт. Начинал производство с гектаров двух-трех. Конечно, было непросто», - отмечает Александр Дмитриев. Позднее на базе КФХ была создана семейная ферма.

Рассчитывать приходилось только на свои силы. Средств не хватало — приходилось брать кредиты. «Но помощь была. Те же заемные средства предоставлялись нам на льготных условиях. А суммы не маленькие. На реконструкцию хранилища брали 5 млн рублей», - говорит он.

Теперь в хозяйстве пять тракторов, картофельные комбайны. В основном, вся техника российского и белорусского производства. Поэтому от санкций фермер не пострадал, с запчастями для сельхозмашин проблем нет.

Свое хозяйство фермер считает небольшим. «На 20 га выращиваем овощи: картофель, свеклу. Стараемся, чтобы наша продукция была высокого качества. Также планируем выращивать свеклу, морковь и капусту. Для этих целей в этом году по льготной цене для КФХ приобрели еще 15 га земли из фонда района», - говорит он.

Овощное направление фермер выбрал по многим причинам: «Совхоз, в котором я работал, занимался выращиванием картофеля. Поэтому чуть-чуть технологию я знал. Кроме того, овощи всегда пользуются спросом».

Сорта картофеля постоянно обновляются. Семена Александр Дмитриев уже много лет покупает в Вологодской области, в кооперативе «Устюженский картофель». Не все сорта прижились в зоне рискованного земледелия. «Были и ошибки. Но без ошибок не будет результата», - уверен фермер.

Увеличить урожай и попасть в сети

Сейчас вся продукция ИП ГКФХ Дмитриев А.А. отличается хорошими вкусовыми качествами и ее с удовольствием берут покупатели со всей России. «География большая: Московская область, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия. Сейчас договариваемся с нашим райпо — возможно, скоро картофель появится и на полках местных магазинов», - отмечает фермер.

А вот с торговыми сетями хозяйство пока не работает. Но, возможно, господдержка поможет решить и эту проблему.

Проект Александра Дмитриева «Организация производства, хранения и реализации картофеля» прошел конкурсный отбор на получение гранта. Помощь от государства в размере 8 млн рублей потребовалась на реконструкцию картофелехранилища в деревне Клинково и приобретение оборудования.

«На свои деньги мы уже начали реконструкцию хранилища. Часть грантовых средств также пойдет на эти цели. Другая часть — на дооборудование автоматической линии упаковки овощей в сетки от 5 до 25 кг. По покупке и поставке узлов линии ведутся переговоры с российским заводом «Клинмаш» под Москвой. Автоматизация облегчит наш труд», - уверен фермер.

Кроме того, определенные требования к упаковке предъявляют торговые сети. Установка механизированной линии сделает возможным реализацию фермерской продукции в «пятерочках» и «магнитах».

Объемы овощной продукции и до получения гранта были неплохими. Но теперь фермер надеется выйти на урожай 400 центнеров с гектара. А капусты можно получить и до 1000 центнеров с гектара.

Помимо работы по реконструкции хранилища, в хозяйстве готовятся к уборке урожая. «Мой день начинается по-разному, но никогда позднее 7 часов утра. Работаем на полях. Хранилище ремонтируем, а также технику. Ничего особенного не происходит. Каждодневная работа. С утра до вечера без выходных. Но это не только мы так работаем. Все фермеры так работают», - замечает Александр Дмитриев.

В этом году на поддержку фермерских хозяйств Псковской области в рамках конкурсных отборов и грантов было направлено более 136 млн рублей. 13 хозяйств получили гранты «Агростартап» на сумму 68,4 млн рублей. 28 млн рублей направлено на развитие семейных ферм. Три победителя получат финансирование на реконструкцию картофелехранилища в Бежаницком округе, строительство коровника в Дедовичском районе и модернизацию овощехранилища в Псковском районе.

Светлана Синцова