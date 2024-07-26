Экономика

Федеральные эксперты отметили высокую эффективность деятельности гарантийной организации Псковской области

Псковская область вошла в число субъектов РФ, в которых региональная гарантийная организация (РГО) демонстрирует максимальные показатели эффективности поддержки субъектов МСП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Корпорация МСП провела ранжирование региональных гарантийных организаций, оказывавших поддержку малому и среднему бизнесу в 2023 году. В минувшем году по сравнению с 2022 годом РГО увеличили объем выданных предпринимателям поручительств почти на 60% - до 190 млрд рублей. Количество поручительств выросло более чем на 33% - до 26 тысяч штук. При этом объем финансирования МСП под поручительство РГО вырос в 2023 году на 47% - до 430 млрд рублей. Средний объем финансирования составил 16,5 млн рублей, что выше показателя предыдущего года на 10%. Средняя сумма поручительства РГО составила 7,3 млн рублей, что выше показателя 2022 года на 19%. В 2023 году 21 РГО увеличила объем поддержки по сравнению с 2022 годом более чем в два раза.

«Растущая гарантийная поддержка предпринимателей в регионах отражает тренд бизнеса на привлечение средств, в том числе в развитие и расширение деятельности. Гарантия как финансовый инструмент остается одним из эффективных механизмов, который помогает предпринимателям расширить доступ к финансированию. Новый рейтинг показывает также рост вовлеченности многих регионов в поддержку проектов бизнеса и тем самым в создание новых рабочих мест, в расширение производства, в том числе импортозамещающего. По итогам 2023 года 59 РГО отнесены к высокоэффективной группе "драйверов“, портфель поручительств которых составляет 85% от общего портфеля поручительств всех РГО», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он подчеркнул, что эту группу отличает наиболее высокие показатели по поддержке субъектов МСП и наименьшее количество фиксируемых нарушений требований законодательства.

Максимальные показатели эффективности демонстрируют также Астраханская, Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Московская, Орловская, Томская, Тульская и Ульяновская области, города Москва и Севастополь, Пермский и Хабаровский края, Республики Башкортостан, Бурятия, Коми, Тыва, Хакасия, Удмуртская и Чувашская Республики.

АНО «Региональная гарантийная организация Псковской области» предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим предпринимателям поручительства по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга, договорам банковской гарантии.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8112) 331–347 или по адресу электронной почты: rgo@msp60.ru.

Гарантийная поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательств и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент.