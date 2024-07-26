Федеральные эксперты отметили высокую эффективность деятельности гарантийной организации Псковской области

Псковская область вошла в число субъектов РФ, в которых региональная гарантийная организация (РГО) демонстрирует максимальные показатели эффективности поддержки субъектов МСП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Корпорация МСП провела ранжирование региональных гарантийных организаций, оказывавших поддержку малому и среднему бизнесу в 2023 году. В минувшем году по сравнению с 2022 годом РГО увеличили объем выданных предпринимателям поручительств почти на 60% - до 190 млрд рублей. Количество поручительств выросло более чем на 33% - до 26 тысяч штук. При этом объем финансирования МСП под поручительство РГО вырос в 2023 году на 47% - до 430 млрд рублей. Средний объем финансирования составил 16,5 млн рублей, что выше показателя предыдущего года на 10%. Средняя сумма поручительства РГО составила 7,3 млн рублей, что выше показателя 2022 года на 19%. В 2023 году 21 РГО увеличила объем поддержки по сравнению с 2022 годом более чем в два раза.
Максимальные показатели эффективности демонстрируют также Астраханская, Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Московская, Орловская, Томская, Тульская и Ульяновская области, города Москва и Севастополь, Пермский и Хабаровский края, Республики Башкортостан, Бурятия, Коми, Тыва, Хакасия, Удмуртская и Чувашская Республики.
АНО «Региональная гарантийная организация Псковской области» предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим предпринимателям поручительства по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга, договорам банковской гарантии.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8112) 331–347 или по адресу электронной почты: rgo@msp60.ru.
Гарантийная поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательств и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент.