Экономика

Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик

По итогам июня Россия стала страной с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира, следует из анализа последних данных стран «Большой двадцатки». Как сообщил на этой неделе Росстат, в июне уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,4 процента.

Чуть выше показатель в Японии — там в первый месяц лета безработица снизилась до 2,5 процента по сравнению с 2,6 в мае. В Мексике она выросла с 2,6 до 2,8 процента, а вот в Южной Корее четвертый месяц подряд остается на уровне 2,8 процента.

В остальных странах «Большой двадцатки» показатель превышает три процента. Самая острая ситуация складывается в Южной Африке, где безработица уже четвертый год не опускается ниже 30 процентов, пишет РИА Новости.

В большинстве крупнейших экономик безработица в июне сократилась или осталась неизменной. Так, сильнее всего ситуация улучшилась в Испании — там ее уровень опустился во втором квартале до 11,27 процента по сравнению с 12,29 процента в первом. В России показатель за месяц уменьшился на 0,2 процентного пункта, как и в Бразилии, где безработица упала до многолетнего минимума в 6,9 процента.

В некоторых странах безработица росла: на 0,1 процентного пункта в США (4,1 процента), Германии (шесть процентов), Италии (семь процентов) и Австралии (4,1 процента). В Канаде показатель увеличился с 6,2 до 6,4 процента, на столько же выросла безработица и среди мексиканцев. Наибольший рост отмечается в Индии — там показатель за месяц подскочил сразу c семи до 9,2 процента.