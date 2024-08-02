Экономика

Производство бумажных изделий выросло пости на 40% в Псковской области

Индекс промышленного производства в Псковской области в первом полугодии 2024 года относительно первого полугодия 2023 года составил 112%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Производство продукции обрабатывающих производств возросло на 10,5%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 23,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 24,4%, добыча полезных ископаемых сократилась на 0,7%.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств в первом полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 года в наибольшей степени возросло:

производство бумаги и бумажных изделий – на 38,9%,

ремонт и монтаж машин и оборудования – на 35,4%,

производство прочих готовых изделий – на 29,5%.

В наибольшей степени сократилось производство химических веществ и химических продуктов – на 34,3%.

Ранее сообщалось, что Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов России по динамике промышленного производства.