Производство бумажных изделий выросло пости на 40% в Псковской области

Индекс промышленного производства в Псковской области в первом полугодии 2024 года относительно первого полугодия 2023 года составил 112%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.
Производство продукции обрабатывающих производств возросло на 10,5%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 23,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 24,4%, добыча полезных ископаемых сократилась на 0,7%.
Из основных видов продукции обрабатывающих производств в первом полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 года в наибольшей степени возросло:
В наибольшей степени сократилось производство химических веществ и химических продуктов – на 34,3%.
Ранее сообщалось, что Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов России по динамике промышленного производства.